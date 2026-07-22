Guayaquil: una mujer salió despedida de una montaña rusa y lucha por su vida

El accidente fue registrado en videos que se viralizaron en redes sociales. La víctima, de 56 años, sufrió un trauma craneoencefálico y permanece internada en estado delicado. Las autoridades clausuraron los juegos mecánicos mientras avanza la investigación.

Momentos de tensión se vivieron en el Parque Samanes, en Guayaquil, cuando un accidente en una atracción mecánica obligó a suspender las actividades y movilizó a los equipos de emergencia. El hecho ocurrió durante las festividades julianas, en un predio que suele recibir gran cantidad de visitantes.

Las imágenes del episodio fueron registradas por testigos y rápidamente se difundieron en redes sociales, generando preocupación en la población y un fuerte debate sobre las condiciones de seguridad en los parques de diversiones. La viralización del video obligó a las autoridades locales a intervenir de inmediato y disponer la clausura preventiva de los juegos mecánicos instalados en la explanada.

Según confirmaron fuentes oficiales, una mujer de 56 años salió despedida de una montaña rusa en plena curva y cayó desde varios metros de altura. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital IESS Ceibos, donde permanece internada en estado delicado. Los médicos informaron que sufrió un trauma craneoencefálico y múltiples contusiones, por lo que continúa bajo estricta vigilancia. Aunque su cuadro es grave, se encuentra estable y bajo observación permanente.

Testigos señalaron que el asiento no contaba con cinturón de seguridad y que el sistema de sujeción estaba dañado. La atracción funcionaba únicamente con una barra metálica que descendía hasta las piernas de los pasajeros, lo que habría sido insuficiente para evitar la expulsión. Empleados del parque sugirieron que la mujer podría haberse desvanecido durante el recorrido, aunque esa hipótesis aún no fue confirmada por las autoridades.

El Municipio de Guayaquil dispuso la clausura preventiva de los juegos mecánicos y anunció inspecciones técnicas para determinar responsabilidades. El administrador del predio se comprometió a cubrir los gastos médicos y económicos de la víctima, mientras avanza la investigación oficial.

La difusión masiva del video generó preocupación entre la población y puso presión sobre las autoridades para reforzar los controles en este tipo de espectáculos públicos. La evolución de la mujer y los resultados de la investigación serán claves para definir responsabilidades y establecer medidas que garanticen estándares de seguridad más rigurosos en la región.