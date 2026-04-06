Finalmente, Artemis II llega a la Luna: horarios y dónde verlo en vivo

El sobrevuelo de la nave espacial marca el regreso de astronautas al entorno lunar tras más de medio siglo, con pruebas técnicas decisivas y transmisión global en directo que anticipan el próximo desafío: el alunizaje.

La misión Artemis II alcanzó este lunes un punto clave en la historia de la exploración espacial al sobrevolar la Luna, un acontecimiento que devuelve a astronautas al entorno lunar después de más de cinco décadas.

El vuelo de la cápsula Orión no incluye alunizaje, ya que se trata de una prueba destinada a verificar sistemas de seguridad, comunicaciones y soporte vital antes de arriesgar un descenso. El alunizaje está previsto para la próxima misión, Artemis III, cuando la NASA disponga de la nave de descenso desarrollada junto a SpaceX.

La transmisión oficial comenzará a las 14:00 en Argentina y se extenderá durante toda la jornada. El momento más esperado se dará a las 19:00, cuando la nave atraviese la cara oculta de la Luna, un hito que no se vivía desde la misión Apolo 13 en 1970.

A las 20:00 se producirá la máxima aproximación, a solo 6.550 kilómetros de la superficie, mientras que el regreso a la Tierra está programado para el 10 de abril con amerizaje en el océano Pacífico.

POV: You’re flying by the Moon. This visualization is designed to show you what exactly the Artemis II astronauts will see outside their window during their lunar flyby. Here, the seven-hour visualization is compressed into 28 seconds. ⬇ (1/4) pic.twitter.com/2OMAy37oht — NASA Solar System (@NASASolarSystem) April 5, 2026

El evento puede seguirse en vivo a través de múltiples plataformas:

NASA en YouTube

Netflix

HBO Max

Amazon Prime Video

X (Twitter)

Facebook

Twitch

La cobertura permitirá que millones de espectadores acompañen cada instante de la misión.

La tripulación está integrada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, quienes realizarán observaciones inéditas de la cara oculta lunar, capturarán fotografías y videos desde la cápsula Orión y pondrán a prueba los sistemas de comunicación y navegación en condiciones extremas.

También validarán los sistemas de soporte vital y seguridad para misiones de larga duración, pasos indispensables para el futuro objetivo de la NASA: establecer una presencia lunar sostenida y preparar el camino hacia Marte.

Seguí desde aquí y en vivo la aproximación de Artemis II a la Luna