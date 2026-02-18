Estados Unidos e Irán: tensión máxima y negociaciones para evitar un conflicto abierto

Las conversaciones bilaterales en Omán y Ginebra se desarrollan en medio de advertencias cruzadas y despliegues militares en la región. Washington mantiene abierta la posibilidad de medidas de fuerza, Teherán busca un entendimiento nuclear que le permita aliviar sanciones.

La relación entre Estados Unidos e Irán atraviesa uno de sus momentos más críticos. Tras meses de amenazas y advertencias, ambos países iniciaron conversaciones en Omán y Ginebra para intentar frenar una escalada militar que mantiene en vilo a Medio Oriente y al mundo.

Desde la Casa Blanca, se confirmó que la diplomacia es la primera opción del presidente Donald Trump, aunque se dejó claro que no se descarta la vía militar. “La diplomacia es la primera opción del presidente ante la situación con Irán, aunque cuenta con alternativas militares si no se logra un acuerdo”, señaló un comunicado oficial .

Por su parte, el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, anunció que se alcanzó un consenso sobre “principios directores” para avanzar hacia un posible acuerdo nuclear. “Hemos alcanzado un acuerdo general sobre una serie de principios directores, sobre los cuales basaremos la redacción de un posible texto de acuerdo”, declaró tras la segunda ronda de negociaciones en Ginebra .

Las conversaciones en Suiza permitieron delinear las “líneas generales” de un pacto, aunque Trump advirtió sobre las consecuencias de no llegar a un entendimiento. “Las consecuencias de no alcanzar un acuerdo serían graves”, expresó el mandatario estadounidense, en un mensaje que volvió a poner presión sobre Teherán .

En paralelo, informes de seguridad señalan que Irán logró reconstituir buena parte de sus capacidades de defensa aérea y proyección misilística ofensiva, lo que genera preocupación en Washington y en sus aliados regionales. Este escenario alimenta el temor de un enfrentamiento directo que impactaría en la estabilidad energética y en los mercados globales .

Los analistas coinciden en que el desenlace de esta crisis dependerá de la capacidad de ambas partes para sostener el diálogo y evitar provocaciones militares. La comunidad internacional observa con atención, consciente de que cualquier ruptura en las negociaciones podría desencadenar un conflicto de consecuencias imprevisibles.