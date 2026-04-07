“Esta noche morirá toda una civilización”: la amenaza de Trump contra Irán

En medio de la guerra abierta entre Estados Unidos, Israel e Irán, el presidente norteamericano lanzó una advertencia extrema y fijó un ultimátum para la reapertura del estrecho de Ormuz. La crisis energética y diplomática escala a niveles inéditos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, endureció su discurso contra Irán y aseguró que “esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás”. La declaración, publicada en su red Truth Social, se dio en el marco de la Operación Furia Épica, iniciada hace más de un mes junto a Israel contra objetivos iraníes.

Trump advirtió que Washington puede “destruir todos los puentes y plantas energéticas de Irán en cuatro horas” si Teherán no reabre el estrecho de Ormuz, un paso marítimo estratégico por donde circula cerca del 20% del comercio mundial de petróleo. El ultimátum fue fijado para el martes 7 de abril a las 20:00 (hora del Este de EE.UU.), momento en el que podrían iniciarse ataques masivos contra infraestructura crítica.

La amenaza se suma a los bombardeos ya confirmados contra la isla de Jarg, principal terminal petrolera iraní. Según medios internacionales, los ataques afectaron instalaciones de almacenamiento y transporte de crudo, lo que incrementa la tensión en los mercados energéticos globales.

Desde Teherán, la Guardia Revolucionaria respondió que cualquier ataque a infraestructura civil tendrá una represalia “más allá de la región” y que podría privar a Occidente de gas y petróleo “durante años”. El presidente iraní, Masud Pezeshkian, aseguró que “más de 14 millones de iraníes están dispuestos a sacrificar sus vidas para defender el país”.

La comunidad internacional reaccionó con alarma. Francia advirtió que los ataques a infraestructura civil podrían agravar la crisis energética, mientras que Egipto y Pakistán intensificaron contactos diplomáticos para “evitar un escenario catastrófico”. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) alertó que la situación actual es “peor que las crisis de 1973, 1979 y 2022 juntas” si Ormuz permanece cerrado.

En paralelo, Trump intentó justificar la ofensiva con un discurso ideológico: afirmó que los bombardeos buscan “salvar a las mujeres y a los gays” en Irán, lo que generó críticas por el uso de argumentos humanitarios en un contexto de guerra.

La escalada coloca al mundo frente a una crisis de seguridad y energía de alcance global. La amenaza de Trump de “exterminar una civilización” marca un punto de inflexión en el conflicto y abre interrogantes sobre las consecuencias inmediatas para la región y para la estabilidad internacional.