Escándalo: integrantes de la selección de Egipto se enfrentaron con un policía en plena concentración del Mundial

Un niño quiso sacarse una foto con Trezeguet y la intervención brusca de un agente desató una discusión con Ibrahim Hassan, asistente técnico. El episodio quedó registrado en video y generó críticas hacia la seguridad en Estados Unidos.

La selección de Egipto quedó en el centro de la polémica durante el Mundial 2026 tras un enfrentamiento con un policía en Dallas. El hecho se produjo en el hotel de concentración, cuando un niño se acercó al delantero Mahmoud Hassan, conocido como Trezeguet, para pedirle una foto. Según el relato de testigos y las imágenes difundidas, un agente de seguridad intervino de manera brusca para impedir la situación, lo que provocó la reacción del cuerpo técnico egipcio.

El asistente Ibrahim Hassan, hermano gemelo del entrenador Hossam Hassan, cuestionó el accionar del oficial y la discusión escaló rápidamente con gritos, empujones e insultos. En el video se escucha a Hassan reclamar: “¡No me empujes!”, mientras otro integrante de la delegación increpa al policía con un “¿Estás loco?”.

Horas después, Ibrahim Hassan explicó que el agente “tiró el teléfono del niño al suelo” y prometió compensar al menor comprándole un nuevo dispositivo. Además, aseguró que gestionará entradas para que el niño y su padre puedan asistir al partido contra Australia. “Nosotros venimos aquí para hacerlos felices”, declaró, intentando bajar la tensión.

La Federación Egipcia de Fútbol buscó rápidamente minimizar el impacto del episodio y mantener el foco en lo deportivo. Sin embargo, la viralización del video generó críticas hacia los protocolos de seguridad en Estados Unidos, considerados excesivos por varias delegaciones.

Egipto se prepara para enfrentar a Australia en los dieciseisavos de final, con la posibilidad de cruzarse con Argentina en caso de avanzar. El escándalo, no obstante, opacó la previa y puso a la delegación africana en el centro de la atención mediática. Aunque no hubo sanciones oficiales ni detenciones, el episodio dejó expuesta la tensión entre las delegaciones extranjeras y la organización local.