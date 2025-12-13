Escándalo en India: Messi se retiró antes de lo previsto y hubo disturbios en un estadio de Calcuta

La visita de Lionel Messi generó una fuerte desilusión entre los fanáticos que colmaron el estadio Salt Lake. El astro argentino saludó al público y se fue sin jugar, lo que provocó reclamos, denuncias de estafa y graves incidentes en las tribunas.

La visita de Lionel Messi a Calcuta, en la India, que había generado una enorme expectativa entre los fanáticos, terminó este sábado en medio de polémica, enojo y disturbios.

El astro argentino se retiró del estadio antes de lo previsto, no participó del espectáculo deportivo anunciado y miles de espectadores denunciaron una estafa por parte de la organización.

El capitán de la Selección Argentina ingresó al estadio Salt Lake, dio una breve vuelta al campo saludando al público y se retiró casi de inmediato. Según la promoción del evento, Messi iba a jugar algunos minutos, algo que finalmente no ocurrió y desató el malestar entre los asistentes.

La presencia del rosarino formó parte de la denominada GOAT Tour, una gira que lo lleva por distintas ciudades del país asiático. Messi llegó al estadio acompañado por Rodrigo De Paul y Luis Suárez, en un marco de euforia total, con tribunas colmadas y fanáticos coreando su nombre.

Sin embargo, el clima de fiesta duró poco. De acuerdo con medios locales, muchos de los espectadores habían pagado entradas superiores a los 100 dólares para verlo en acción. Tras su repentina salida, se registraron incidentes en las tribunas, con butacas dañadas, lanzamiento de botellas y algunas personas que invadieron el campo de juego.

La decepción fue generalizada. “Ver a Messi era un sueño, pero no pude disfrutarlo por la desorganización del estadio”, expresó Nabin Chatterjee, un empresario de 37 años, en declaraciones a la prensa local.

El viaje de Messi por la India continuará hasta el lunes e incluye visitas a Hyderabad, Bombay y Nueva Delhi. En la capital, el futbolista tiene previsto reunirse con el primer ministro Narendra Modi, además de participar de actividades oficiales y encuentros con figuras locales.