Escalada en Medio Oriente: Irán cerró el Estrecho de Ormuz tras ataques de Israel en Líbano

La tensión en Medio Oriente se agrava tras el cierre del Estrecho de Ormuz por parte de Irán, en respuesta a los ataques de Israel en Líbano, lo que eleva el riesgo de una crisis regional con impacto en el precio del petróleo y la economía global.

La crisis en Medio Oriente volvió a intensificarse en las últimas horas luego de que Irán anunciara el cierre del Estrecho de Ormuz, en respuesta a una ofensiva de Israel contra Hezbollah en el Líbano, lo que eleva el riesgo de un conflicto regional de gran escala. La medida, considerada estratégica a nivel global, se da en un contexto de creciente tensión diplomática y militar, con múltiples frentes abiertos y negociaciones de paz aún en curso.

La escalada comenzó con una de las ofensivas más intensas de las últimas décadas por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel, que ejecutaron una serie de bombardeos sobre posiciones vinculadas a Hezbollah.

Según reportes oficiales, en apenas minutos se lanzaron decenas de ataques aéreos sobre el sur del Líbano y zonas cercanas a Beirut, con el objetivo de desarticular la infraestructura del grupo. El Ministerio de Salud libanés informó un saldo preliminar de al menos 112 muertos y más de 800 heridos, lo que generó una fuerte condena internacional.

La respuesta de Irán: cierre del Estrecho de Ormuz

Tras los bombardeos, el gobierno iraní reaccionó con una medida de alto impacto: el bloqueo del Estrecho de Ormuz, una vía clave por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial.

La decisión implica la interrupción del paso de buques petroleros, lo que fue interpretado por analistas como una “declaración de guerra económica” con potenciales consecuencias en los mercados internacionales.

Apocalyptic scenes in Lebanon’s capital right now. Israel has launched 100 airstrikes on Lebanon in 10 minutes. Striking South Lebanon, Beirut and the Bekaa Valley simultaneously. This isn’t a ceasefire. It’s mass bombardment of civilian areas. pic.twitter.com/ygTf2Pscrn — sarah (@sahouraxo) April 8, 2026

En paralelo, la Guardia Revolucionaria Islámica lanzó una advertencia contundente a Israel y Estados Unidos, al señalar que “cumplirá con su deber” si no cesan las ofensivas en territorio libanés.

El comunicado, difundido por medios estatales, calificó los ataques como una “masacre” y dejó abierta la posibilidad de una respuesta militar directa. Por su parte, Hezbollah aseguró que los ataques israelíes no quedarán sin respuesta y reafirmó su derecho a defenderse. “La sangre de los mártires no será derramada en vano”, expresaron desde la organización, en un mensaje que refuerza el clima de tensión en la región.

Un escenario de máxima tensión internacional

La combinación de ataques militares, amenazas cruzadas y el cierre del Estrecho de Ormuz genera preocupación a nivel global, en un momento en el que las negociaciones diplomáticas no logran estabilizar la situación. Expertos advierten que, si el bloqueo se prolonga más de 48 horas, el impacto podría sentirse rápidamente en los precios de los combustibles y en la economía mundial.