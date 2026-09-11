Emotivo homenaje en New York al cumplirse 25 años del atentado a las Torres Gemelas

Nueva York volvió a mirar al cielo en la víspera del 25.º aniversario del atentado a las Torres Gemelas, con un espectáculo que conmovió tanto a residentes como a visitantes. La propuesta, titulada “2,977 Lights Over New York Harbor”, desplegó un total de 2.977 drones, cada uno representando a una víctima de los ataques del 11 de septiembre de 2001.

La secuencia comenzó con un ascenso en espiral, simbolizando la constelación de vidas, y culminó con la formación de las torres del World Trade Center, antes de disolverse en miles de puntos luminosos que evocaron la memoria individual de cada persona fallecida.

La producción estuvo a cargo de Sky Elements, con el respaldo de la New York Foundation for the Arts, y se convirtió en un acontecimiento de gran impacto. Desde Manhattan y Brooklyn, miles de personas siguieron el despliegue visual que unió tecnología, arte y memoria, en un gesto que buscó transmitir la magnitud de la tragedia y la resiliencia de una ciudad que nunca olvidó.

El componente artístico se reforzó con la música de Philip Glass, John Adams y Max Richter, cuyas composiciones aportaron solemnidad y emoción. La instalación también se inspiró en proyectos arquitectónicos que imaginaron un futuro cultural para el sitio del World Trade Center, como el World Cultural Center del estudio THINK. El resultado fue una experiencia inmersiva que conectó a las nuevas generaciones con un hecho histórico que marcó al mundo entero.

La participación de familiares de víctimas, sobrevivientes y rescatistas fue clave en el diseño del homenaje. Voces como las de los bomberos Brenda Berkman y Tim Brown aportaron testimonios que dieron sentido a la instalación, subrayando que cada luz representaba una vida única y que la memoria debía mantenerse viva. El objetivo fue transmitir que el 11-S no es solo un recuerdo del pasado.

El acto se realizó en la previa de la ceremonia oficial del 11 de septiembre en la Zona Cero, donde se llevará a cabo el tradicional Tribute in Light. Allí se guardarán minutos de silencio en los horarios de los impactos y derrumbes, y por primera vez se sumará un séptimo minuto de silencio en memoria de quienes fallecieron posteriormente por enfermedades relacionadas con el atentado.

Este homenaje con drones no solo fue un despliegue tecnológico, sino también un recordatorio de que la memoria colectiva puede expresarse de manera innovadora y conmovedora.