El petróleo supera los 100 dólares y crece la preocupación por el impacto en los combustibles en Argentina

La escalada bélica en Medio Oriente disparó el precio internacional del crudo y especialistas advierten que el aumento podría trasladarse a los surtidores locales. Mendoza, como provincia productora, también enfrenta incertidumbre por los costos y la presión inflacionaria.

El precio del petróleo Brent superó los 102 dólares y el WTI alcanzó los 104,61 dólares, en un contexto marcado por el bloqueo parcial del Estrecho de Ormuz y los ataques a infraestructura petrolera en Irán. Se trata de la primera vez en más de tres años que el crudo supera la barrera de los 100 dólares, lo que generó un “lunes negro” en los mercados internacionales.

La escalada bélica provocó un derrumbe en las bolsas globales y un aumento del riesgo país en Argentina, que superó los 600 puntos. “Cada vez que el petróleo cruza los 100 dólares, el traslado a los combustibles es casi inevitable. Argentina no está aislada de esta dinámica global”, señaló el economista energético Daniel Gerold.

El impacto local ya comenzó a sentirse. Desde el 1° de marzo se aplicó una suba impositiva del 1,1% en los combustibles, y el nuevo escenario internacional podría acelerar ajustes en los surtidores. “El crudo a más de 100 dólares agrava el panorama inflacionario de la Argentina. El combustible es un insumo transversal y cualquier aumento repercute en toda la cadena de producción y distribución”, explicó la consultora Ana Quiroga.

En Mendoza, la preocupación es doble: por un lado, la provincia se beneficia de la producción hidrocarburífera y de proyectos vinculados a Vaca Muerta, pero por otro, los consumidores enfrentan el riesgo de subas en nafta y gasoil. “Aunque seamos productores, los precios de surtidor dependen de la política nacional y de YPF. Si el crudo sigue en alza, los mendocinos lo van a sentir en el bolsillo”, advirtieron desde cámaras empresarias locales.

El encarecimiento del petróleo también arrastra a otros mercados. La soja superó los 440 dólares y el trigo alcanzó los 227 dólares por tonelada, impulsados por la mayor demanda de biocombustibles. Esto refuerza la presión inflacionaria en Argentina, donde los alimentos ya registran aumentos constantes.

Los analistas internacionales no descartan que el crudo supere los 120 dólares si la guerra se intensifica. “El Estrecho de Ormuz es un punto neurálgico. Un bloqueo total podría generar una crisis energética global”, advirtieron desde Rystad Energy, consultora especializada en mercados energéticos.