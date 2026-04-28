Sin la pollera amarilla y todo entró igual: La Bomba Tucumana llegó a Gran Hermano a puro ritmo y empanadas

Tras la salida de Brian Sarmiento, la producción movió sus piezas y concretó el ingreso de Gladys “La Bomba” Tucumana, quien cruzó el umbral de la casa más famosa del país.

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada sumó anoche una cuota de energía tropical que promete cambiar el juego para siempre. Tras la salida de Brian Sarmiento, la producción movió sus piezas y concretó el ingreso de Gladys “La Bomba” Tucumana, quien cruzó el umbral de la casa más famosa del país en reemplazo de Jesica “La Maciel”. Así se vivió este momento épico en El 9 Televida.

Una entrada con sello tucumano

Fiel a su estilo arrollador, Gladys no entró caminando: entró cantando. Con una sonrisa de oreja a oreja y una energía que descolocó a los participantes, la artista marcó presencia desde el segundo uno. Pero no llegó con las manos vacías; para romper el hielo en una convivencia marcada por los conflictos de comida, la cantante llevó empanadas tucumanas para compartir con sus nuevos compañeros.

Antes de ingresar, protagonizó un momento que se volvió viral en minutos: un apasionado beso de despedida con su novio frente a las cámaras de El 9 Televida, sumando el toque romántico a una noche de pura adrenalina.

El guiño a su fandom: ¿Vuelve la pollera amarilla?

Aunque no lució su icónica prenda, la cantante dejó un mensaje claro para sus seguidores. Llevó un pañuelo amarillo atado en su muñeca y lanzó una consigna directa: quiere que sus fans usen pañuelos y bandanas de ese color para apoyarla desde afuera. “Explota todo en la casa, explota Gran Hermano”, le prometió a Santiago del Moro antes de encerrarse.

Estrategia y reemplazo: El lugar de “La Maciel”

El ingreso de Gladys responde a la necesidad de ocupar la vacante dejada por Jesica “La Maciel”, quien debió abandonar el certamen la semana pasada tras sufrir cuadros de ansiedad y ataques de pánico. Mientras “La Maciel” se recupera en el exterior y atiende frentes legales, la producción apuesta por la madurez y la explosividad de “La Bomba” para oxigenar el juego.

Con su llegada, Gladys se suma al grupo de “estrellas” junto a Andrea del Boca y Grecia Colmenares, buscando desestabilizar las alianzas de los más jóvenes y aportar la cuota de show que el público reclama.

¿Cómo reaccionará la casa ante la frontalidad de Gladys? La convivencia se pone “picante” y lo vas a ver todas las noches por El 9 Televida.