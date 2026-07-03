El Chamán ghanés ¿maldijo a la Scaloneta?

Nana Kwaku Bonsam, famoso por sus rituales y predicciones en el fútbol, aseguró que Cabo Verde eliminará a la Albiceleste en los 16avos del Mundial 2026. El brujo también anticipó que Portugal será campeón.

El chamán ghanés Nana Kwaku Bonsam volvió a ser protagonista en la previa del Mundial 2026 con una predicción que sacudió a los hinchas argentinos. Según sus palabras, Cabo Verde eliminará a Argentina en los 16avos de final, en el partido que se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami.

Bonsam, que ya había ganado notoriedad por atribuirse la “maldición” sobre Harry Kane en un duelo contra Ghana, fue más allá y aseguró que Portugal levantará la Copa del Mundo, con Cristiano Ronaldo como figura central.

El brujo se autoproclamó “el más poderoso del mundo” tras el empate 0-0 entre Inglaterra y Ghana, único encuentro en el que Kane no convirtió. Luego afirmó que lo “liberaría” para que volviera a marcar, lo que ocurrió en el partido siguiente frente a Panamá.

La predicción contra la Scaloneta se viralizó en redes sociales y generó debate entre hinchas y periodistas. Mientras algunos lo toman como una simple superstición, otros recuerdan el antecedente de Camerún en 1990, cuando sorprendió al mundo al vencer a Argentina en el debut.

Argentina llega como vigente campeona del mundo y favorita en los papeles, pero la narrativa de la “maldición africana” vuelve a instalarse en la previa de un partido clave.

Argentina frente a selecciones africanas

El historial de la Albiceleste contra equipos africanos en Mundiales es ampliamente favorable:

7 partidos disputados

6 victorias (5 contra Nigeria y 1 contra Costa de Marfil)

(5 contra Nigeria y 1 contra Costa de Marfil) 1 derrota (Camerún, 1990, en el debut).

Este será el primer cruce eliminatorio directo contra un país africano en la historia de Argentina.