Dos argentinos murieron en un choque de frente en una autopista de Chile

Los argentinos viajaban con dos menores quienes quedaron gravemente heridos. El otro conductor, que iba en una SUV también falleció. Investigan si la densa neblina contribuyó al siniestro.

Un fuerte choque frontal ocurrido durante la mañana de este martes en la Autopista Los Libertadores, a la altura del kilómetro 24 de Los Andes, Chile dejó como saldo tres personas fallecidas (entre ellos dos argentinos) y dos menores heridos de gravedad. El siniestro involucró a un vehículo argentino y a una SUV chilena.

Gonzalo Medina, comisario de Carabineros de San Felipe, confirmó al portal chileno Los Andes Online que el accidente se registró cerca de las 6:30, cuando un Fiat Cronos con patente argentina —en el que viajaban dos adultos y dos menores— impactó de frente contra una SUV en la que se desplazaba únicamente su conductor, un hombre chileno domiciliado en San Felipe.

Como consecuencia del fuerte impacto murieron en el lugar el conductor del automóvil argentino, la mujer que lo acompañaba en el asiento delantero y el conductor del vehículo chileno.

Los dos menores que viajaban en la parte trasera del auto trasandino fueron trasladados en estado grave a los hospitales de Los Andes y San Felipe. Personal del SAMU, Bomberos de San Felipe y equipos de emergencia de la autopista trabajaron en el lugar.

De acuerdo con los primeros antecedentes, el vehículo argentino circulaba en dirección al Oeste, a la playa, y según estiman los profesionales chilenos, la densa neblina presente a esa hora podría haber sido un factor determinante. Sin embargo, será la SIAT de Carabineros la que establecerá con precisión qué ocurrió y cuál de los vehículos habría traspasado el eje central de la calzada.

El accidente se produjo pasado el sector de la Toma Yevide, donde la colisión generó un amplio despliegue de equipos de rescate y provocó demoras en el tránsito durante la mañana.