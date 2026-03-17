Donald Trump se prepara para poder “tomar Cuba”

En medio de un apagón energético sin precedentes que dejó a la isla en completa oscuridad, el presidente de Estados Unidos lanzó declaraciones que reavivan la tensión diplomática en la región y ponen a Cuba en el centro de la agenda internacional.

En una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Donald Trump sorprendió con una frase que rápidamente recorrió el mundo: aseguró que tendría “el honor de tomar o liberar Cuba”. La declaración se dio en un contexto de crisis energética en la isla, donde un apagón masivo paralizó servicios básicos y dejó a millones de personas sin electricidad.

El mandatario norteamericano calificó a Cuba como una “nación fallida”, y sostuvo que Estados Unidos podría “hacer lo que quiera” respecto al futuro del país caribeño. Estas palabras fueron interpretadas como una amenaza directa de intervención, lo que generó preocupación en América Latina y en organismos internacionales.

Mientras tanto, en la isla se vive una situación crítica. El apagón energético afectó hospitales, transporte público y comunicaciones, dejando al descubierto la fragilidad de la infraestructura cubana. El gobierno local atribuyó la crisis a la falta de combustible y a las sanciones internacionales, mientras que la población enfrenta largas jornadas sin luz ni agua.

Las declaraciones de Trump no pasaron desapercibidas. Analistas señalan que el presidente busca capitalizar la crisis cubana para reforzar su discurso de máxima presión contra gobiernos que considera enemigos de Estados Unidos. Sin embargo, la posibilidad de una acción directa despierta interrogantes sobre las consecuencias humanitarias y geopolíticas.

En el plano internacional, países como Rusia y China, aliados históricos de Cuba, podrían reaccionar con firmeza ante cualquier intento de intervención. Esto abriría un nuevo frente de tensión global, en un momento en que las relaciones entre Washington y Moscú ya atraviesan un clima de confrontación.

Gobiernos de la región expresaron su preocupación por la estabilidad continental y llamaron a evitar una escalada que podría tener efectos imprevisibles. La posibilidad de un conflicto en el Caribe impacta directamente en la seguridad regional y en la política exterior de los países vecinos.

La frase de Trump, más allá de su tono desafiante, marca un punto de inflexión en la relación entre Estados Unidos y Cuba. En medio de un apagón histórico y una crisis social profunda, la isla se convierte nuevamente en escenario de disputa internacional, con un futuro incierto y bajo la mirada atenta del mundo.