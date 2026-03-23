Donald Trump anunció un alto al fuego en Irán por cinco días

Estados Unidos confirmó que durante ese período no se atacará la infraestructura energética del país de Medio Oriente, una decisión que generó un inmediato desplome en el precio internacional del petróleo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comunicó la suspensión temporal de los ataques contra la infraestructura energética de Irán, en una medida que busca abrir un espacio de negociación en el marco del conflicto en Medio Oriente. La decisión tuvo un efecto inmediato en los mercados internacionales, con una fuerte caída en el precio del petróleo.

“Hemos tenido conversaciones muy buenas y productivas respecto a una resolución completa y total de las hostilidades en Medio Oriente”, expresó Trump en su red Truth Social. El mandatario agregó que, en consecuencia, ordenó al Departamento de Guerra “posponer todos los ataques militares por cinco días”.

La ofensiva contra Irán había comenzado a fines de febrero, en coordinación con Israel, y apuntaba a centrales eléctricas y otras instalaciones estratégicas. Desde Teherán, voceros oficiales advirtieron que si los bombardeos se reanudan, “la respuesta será sin contención y con toda la capacidad militar disponible”.

El anuncio generó un inmediato impacto en los mercados energéticos. El crudo WTI, referencia en Estados Unidos, retrocedió un 8% y se ubicó en torno a los 90 dólares por barril, mientras que el Brent, referencia europea, cayó un 6% y perforó la barrera de los 100 dólares. “Las palabras de Trump dieron la vuelta al mercado en cuestión de minutos”, explicó la analista Celia Amayuelas.

Especialistas en economía internacional señalaron que la volatilidad del petróleo refleja la “extrema sensibilidad de los mercados frente a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente”. Según un informe, cada gesto político en la región “impacta de manera directa en el precio del crudo, dado que concentra buena parte del suministro global”.

La pausa en los ataques fue interpretada como la primera señal concreta de distensión desde el inicio del conflicto. Trump aseguró que las reuniones con Irán fueron “profundas, detalladas y constructivas” y que la suspensión se mantendrá mientras avancen las negociaciones.

La continuidad del alto al fuego dependerá de los resultados de las conversaciones entre Washington y Teherán. Por ahora, la decisión abre una ventana de negociación que podría modificar el curso del conflicto y aliviar la presión sobre los mercados internacionales de energía.