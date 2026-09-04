Dinamarca lanza visas de trabajo y residencia para argentinos: cómo postularse

El programa Working Holiday habilita a jóvenes de entre 18 y 30 años a vivir en Dinamarca por un año, con permiso para trabajar y estudiar. La inscripción se realiza en Buenos Aires y los cupos son limitados, lo que convierte al trámite en una carrera contra el tiempo.

Dinamarca anunció la apertura de su programa Working Holiday, destinado a jóvenes argentinos que no poseen ciudadanía europea y buscan vivir una experiencia laboral y académica en el país nórdico. Se trata de una visa que otorga residencia temporal por hasta 12 meses, con la posibilidad de trabajar legalmente durante nueve y cursar estudios por seis.

La medida se enmarca en acuerdos bilaterales que promueven la movilidad internacional y ofrece una alternativa concreta para quienes desean ampliar horizontes sin necesidad de contar con pasaporte comunitario. El beneficio, sin embargo, está sujeto a cupos reducidos: solo 150 visas por año, asignadas por orden de inscripción.

Requisitos y condiciones

Los postulantes deben cumplir con criterios claros:

Ser ciudadano argentino y residir en el país.

y residir en el país. Tener entre 18 y 30 años al momento de iniciar el trámite.

al momento de iniciar el trámite. Presentar un seguro médico internacional válido por toda la estadía.

válido por toda la estadía. Acreditar fondos cercanos a USD 2.300 para sostener los primeros meses.

para sostener los primeros meses. Contar con pasaje de regreso o demostrar solvencia para adquirirlo.

o demostrar solvencia para adquirirlo. No viajar con hijos a cargo.

El procedimiento incluye completar el formulario WH1, generar un Case Order ID en la plataforma de inmigración danesa (SIRI) y abonar las tasas correspondientes. La cita presencial se realiza en VFS Global Buenos Aires, único centro autorizado para recibir solicitudes y remitirlas a Dinamarca.

Allí se deben presentarse el pasaporte vigente, comprobantes de pago y todos los papeles con los requisitos antes descriptos. La documentación debe estar completa y en regla, ya que cualquier error puede derivar en rechazo.