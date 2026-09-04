Dinamarca lanza visas de trabajo y residencia para argentinos: cómo postularse

El programa Working Holiday habilita a jóvenes de entre 18 y 30 años a vivir en Dinamarca por un año, con permiso para trabajar y estudiar. La inscripción se realiza en Buenos Aires y los cupos son limitados, lo que convierte al trámite en una carrera contra el tiempo.
Dinamarca anunció la apertura de su programa Working Holiday, destinado a jóvenes argentinos que no poseen ciudadanía europea y buscan vivir una experiencia laboral y académica en el país nórdico. Se trata de una visa que otorga residencia temporal por hasta 12 meses, con la posibilidad de trabajar legalmente durante nueve y cursar estudios por seis.
La medida se enmarca en acuerdos bilaterales que promueven la movilidad internacional y ofrece una alternativa concreta para quienes desean ampliar horizontes sin necesidad de contar con pasaporte comunitario. El beneficio, sin embargo, está sujeto a cupos reducidos: solo 150 visas por año, asignadas por orden de inscripción.
Requisitos y condiciones
Los postulantes deben cumplir con criterios claros:
- Ser ciudadano argentino y residir en el país.
- Tener entre 18 y 30 años al momento de iniciar el trámite.
- Presentar un seguro médico internacional válido por toda la estadía.
- Acreditar fondos cercanos a USD 2.300 para sostener los primeros meses.
- Contar con pasaje de regreso o demostrar solvencia para adquirirlo.
- No viajar con hijos a cargo.
El procedimiento incluye completar el formulario WH1, generar un Case Order ID en la plataforma de inmigración danesa (SIRI) y abonar las tasas correspondientes. La cita presencial se realiza en VFS Global Buenos Aires, único centro autorizado para recibir solicitudes y remitirlas a Dinamarca.
Allí se deben presentarse el pasaporte vigente, comprobantes de pago y todos los papeles con los requisitos antes descriptos. La documentación debe estar completa y en regla, ya que cualquier error puede derivar en rechazo.