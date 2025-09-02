Día del Coco: usos, beneficios y recetas fáciles para aprovecharlo en casa

El coco no solo es un fruto tropical: también es protagonista de recetas caseras, rituales de bienestar y productos naturales que ganan espacio en la vida cotidiana. Repasamos sus usos más populares, qué beneficios aporta y cómo usarlo en casa con dos recetas simples y rendidoras.

Cada 2 de septiembre se celebra el Día Mundial del Coco, una fecha que busca visibilizar el valor nutricional, económico y cultural de este fruto tropical que forma parte de la vida cotidiana en millones de hogares. Aunque en Argentina su cultivo no es habitual, el consumo de productos derivados del coco —como aceite, leche, harina y coco rallado— ha crecido de forma sostenida en los últimos años, impulsado por tendencias de alimentación saludable y cosmética natural.

Según datos de la Cámara Argentina de Supermercados, la venta de productos con base de coco aumentó un 23% entre 2022 y 2024, especialmente en formatos como leche vegetal, snacks saludables y productos de limpieza ecológicos. Este crecimiento responde, en parte, a la búsqueda de alternativas más naturales y versátiles para el cuidado del cuerpo y el hogar. “El coco tiene propiedades antimicrobianas, es rico en grasas saludables y aporta sabor sin necesidad de azúcares añadidos”, explica la nutricionista especializada en alimentación consciente, Lic. Paula Gutiérrez.

Desde la cosmética hasta la limpieza ecológica, el coco también se ha instalado como ingrediente estrella en productos de uso diario. El aceite de coco, por ejemplo, se utiliza como hidratante natural, desmaquillante y hasta como repelente casero. “Es importante elegir productos certificados y evitar el uso excesivo, sobre todo en pieles sensibles”, advierte Gutiérrez. En limpieza, el coco aparece en jabones, detergentes y suavizantes biodegradables, aunque no reemplaza del todo los productos convencionales.

Además de sus beneficios nutricionales, el coco se destaca por su versatilidad en la cocina. Desde platos salados hasta postres, su textura y sabor permiten múltiples combinaciones. En países como India, Tailandia o Brasil, el coco es protagonista de recetas tradicionales, pero también se ha adaptado a preparaciones rápidas y accesibles para el día a día.

En Argentina, los clásicos coquitos y el budín de coco son dos ejemplos de cómo este ingrediente puede transformar una merienda común en un momento especial.

Coquitos: receta fácil con solo tres ingredientes

Ingredientes (para 20 unidades aprox.)

200 g de coco rallado

150 g de azúcar

2 huevos

Preparación

En un bowl, mezclá el coco rallado con el azúcar. Agregá los huevos y mezclá bien hasta formar una masa húmeda y maleable. Con las manos, formá bolitas pequeñas (del tamaño de una nuez) y colocalas en una placa enmantecada o con papel manteca. Cociná en horno precalentado a 180 °C durante 10 a 12 minutos, hasta que estén dorados por fuera pero tiernos por dentro. Dejá enfriar antes de desmoldar. Se pueden conservar en frascos herméticos por varios días.

Tip extra: Si querés darles un toque especial, podés bañarlos en chocolate semiamargo o agregarles ralladura de limón a la mezcla. También funcionan muy bien como opción sin gluten para la merienda.

Budín húmedo de coco y corazón de dulce de leche

Ingredientes

2 huevos

150 g de azúcar

100 ml de leche (puede ser común o de coco)

70 ml de aceite neutro

180 g de harina leudante

70 g de coco rallado

1 cdita de esencia de vainilla

150 g de dulce de leche (repostero o clásico, según preferencia)





Preparación