Detuvieron a cinco mendocinos luego de que intentaron robar un famoso shopping en Miami

Cinco mendocinos que viajaron a Miami como supuestos turistas fueron detenidos después de cometer una serie de robos en el Dolphin Mall, uno de los centros comerciales más visitados del sur de Florida. La Policía local detectó su accionar gracias al monitoreo constante de las cámaras de seguridad del predio.

El episodio ocurrió el domingo pasado, cuando personal policial que cumplía funciones dentro del shopping fue alertado por varios hurtos consecutivos en tiendas de marcas internacionales. Al revisar inmediatamente las grabaciones, los agentes descubrieron el modus operandi de los sospechosos, quienes se movían entre distintos locales con total impunidad.

Los detenidos fueron identificados como Diego Xiccato (46), Mauricio Ariel Aparo Orlando (49), Sebastián Luis Moya (41), Juan Manuel Zuloaga Arenas (49) y Juan Pablo Rua (45). Según confirmaron las autoridades, todos tenían pasajes para regresar a Argentina este miércoles.

La investigación determinó que el grupo ingresó primero a una tienda de Burlington, de donde sustrajeron varias valijas y se retiraron sin pagar. Más tarde, utilizaron ese mismo equipaje para ocultar productos robados en otros locales, entre ellos Columbia y The North Face, pasando por las cajas sin abonar ningún artículo.

Otra parte del grupo intentó replicar la maniobra en Tommy Hilfiger, aunque esta vez no lograron escapar. La Policía interceptó a dos de los involucrados en una parada de colectivos cercana al shopping, donde les secuestraron mercadería robada valuada en unos 950 dólares. Minutos después, el resto del grupo fue detenido con productos por más de 1.100 dólares.

Los cinco mendocinos quedaron acusados de hurto en comercios y de integrar un presunto plan organizado para defraudar. Actualmente, permanecen a disposición de la Justicia de Miami, que deberá determinar sus próximas instancias procesales.