Denuncian a Will Smith por acoso sexual a un músico durante una gira

El violinista Brian King Joseph, finalista de America’s Got Talent, presentó una demanda civil en Los Ángeles. El actor niega las imputaciones y el caso quedó en manos de la justicia.

El reconocido actor y músico Will Smith fue demandado en el Tribunal Superior de California por el violinista Brian King Joseph, finalista de America’s Got Talent. En la presentación judicial lo acusa de acoso sexual, represalias y despido improcedente durante su última gira mundial.

Según los documentos judiciales, Joseph relató un episodio ocurrido en marzo de 2025 en Las Vegas, cuando habría encontrado su habitación de hotel alterada y con objetos personales de Smith. “Me sentí intimidado y vulnerado, fue una situación que nunca imaginé vivir en el marco de una gira profesional”, declaró el músico en su denuncia.

La demanda también apunta contra la empresa Treyball Studios Management, vinculada a Smith, y solicita una indemnización por daños y perjuicios. Joseph asegura que tras denunciar lo ocurrido fue apartado del tour, lo que derivó en pérdidas económicas y afectaciones emocionales. “No sólo sufrí un episodio traumático, también me castigaron laboralmente por hablar”, sostuvo el violinista.

Por su parte, el equipo legal de Will Smith rechazó las acusaciones. “Mi cliente niega categóricamente estos señalamientos. Se trata de afirmaciones infundadas que serán desestimadas en el proceso judicial”, expresó su abogado en declaraciones recogidas por medios estadounidenses.

Especialistas en derecho laboral y acoso sexual remarcaron la importancia de que el caso se tramite con transparencia. “Cuando se trata de figuras públicas, la presión mediática puede distorsionar la percepción. Lo fundamental es que la justicia evalúe pruebas y testimonios con rigor”, señaló la abogada laboralista Karen Smith.

El escándalo impacta directamente en la imagen pública de Will Smith, quien venía de relanzar su carrera musical con su primer álbum en dos décadas. “Este tipo de denuncias no sólo afectan la reputación, también ponen en discusión la cultura de poder en la industria del entretenimiento”, opinó el analista de medios Santiago Zoppi.