Choque de trenes en España: al menos 50 muertos y 179 heridos

El accidente ocurrió en la línea de alta velocidad que conecta Madrid con Andalucía, cerca de Toledo. Dos vagones de una formación de Iryo descarrilaron y cayeron por un terraplén. Los equipos de emergencia desplegaron un amplio operativo de rescate y la circulación ferroviaria quedó interrumpida.

Al menos 50 personas murieron y otras 179 resultaron heridas tras un choque entre dos trenes de alta velocidad en las inmediaciones de Toledo, España. El accidente ocurrió en la línea ferroviaria que conecta Madrid con Andalucía y provocó la interrupción del servicio mientras los equipos de emergencia trabajaban en el rescate y la asistencia de los pasajeros.

Según informaron medios locales, el siniestro involucró a una formación de Renfe y otra de la empresa Iryo. El hecho se produjo alrededor de las 8.54, hora local, entre las localidades de Los Yébenes y Urda, en la provincia de Toledo.

Los primeros indicios difundidos por Protección Civil señalaban que el tren de Iryo se encontraba detenido en la vía por motivos que todavía se desconocían cuando fue impactado por detrás por la formación de alta velocidad de Renfe. Como consecuencia del choque, dos coches del tren de Iryo descarrilaron y cayeron por un terraplén.

El balance de víctimas era provisional mientras continuaban las tareas de rescate y se evaluaba la magnitud de los daños.

Un amplio operativo de emergencia

Tras el accidente, se desplegó un importante operativo para evacuar y asistir a los pasajeros de ambas formaciones.

En el lugar trabajaron bomberos de los parques de Alcázar de San Juan y Orgaz, efectivos de Protección Civil de distintos municipios cercanos, tres helicópteros sanitarios y dos unidades móviles de vigilancia intensiva.

Además, el Gobierno regional de Castilla-La Mancha activó el Plan Territorial de Emergencia (Platecam) en fase de emergencia, situación operativa 1, para coordinar la respuesta ante el siniestro.

El Ayuntamiento de Urda también preparó instalaciones municipales para recibir a las personas afectadas mientras continuaban las tareas de asistencia.

Interrumpieron los trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía

La circulación ferroviaria de alta velocidad quedó suspendida como consecuencia del accidente.

El gestor de la infraestructura ferroviaria española, Adif, informó sobre la interrupción del servicio a través de un mensaje publicado en la red social X: «Se encuentra interrumpida la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía por un alcance entre dos trenes».

Por su parte, Renfe indicó que el accidente se produjo entre las localidades de Mora y Orgaz.

Las autoridades mantenían las tareas de rescate y la evaluación de los daños en las formaciones y en la infraestructura ferroviaria. Hasta el momento de los primeros reportes, las causas del choque no habían sido determinadas.

Pedro Sánchez expresó su consternación por el accidente

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, manifestó su preocupación por la gravedad del siniestro y destacó el trabajo de los equipos de emergencia.

«Consternado ante el grave accidente de trenes en Toledo», escribió el mandatario en X, donde aseguró que los servicios de emergencia trabajaban en el lugar para atender a los afectados y garantizar su seguridad.

Sánchez también indicó que se mantenía en contacto permanente con el ministro de Transportes, Óscar Puente, y con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Mientras avanzaban las tareas de asistencia, las autoridades continuaban trabajando para establecer las circunstancias del choque y determinar el alcance definitivo de la tragedia.