“Somos presos con beneficio”: el video que compartió el preso con el penitenciario privado de su libertad

Dos internos tomaron como rehén a un trabajador del complejo penitenciario durante la madrugada y utilizaron su celular para publicar videos en TikTok y otras redes sociales. En las imágenes, uno de los presos confirmó que estaban reteniendo al agente y expuso sus reclamos para conseguir traslados a otras cárceles. El director del Servicio Penitenciario, Eduardo Orellana, confirmó que el trabajador recibirá asistencia psicológica.

Un penitenciario vivió una madrugada dramática en el complejo de Boulogne Sur Mer, en Mendoza, cuando dos internos lo tomaron como rehén y utilizaron su celular para grabar videos que luego difundieron en redes sociales. Las imágenes permitieron conocer lo que estaba ocurriendo dentro del establecimiento y mostraron a uno de los presos mientras anunciaba que mantenían cautivo al trabajador.

El episodio comenzó durante la madrugada, pasada la 1.30, aunque todavía no se conocen con precisión las circunstancias en las que los internos lograron tomar al agente como rehén. A partir de ese momento, los presos utilizaron el teléfono del penitenciario para realizar publicaciones en TikTok y otras plataformas, en las que expusieron sus exigencias.

Uno de los videos muestra a un interno que habla directamente a la cámara y confirma que se encuentran en una toma de rehén en el pabellón 18. En su mensaje, reclama la presencia de autoridades judiciales y de representantes de Derechos Humanos.

“Estamos en una toma de rehén”, expresa el preso en la grabación, mientras explica los motivos de su protesta.

El video del preso con el penitenciario tomado como rehén

Las imágenes difundidas en redes sociales se convirtieron en una de las principales evidencias públicas de lo que sucedía dentro de Boulogne Sur Mer. Los internos aprovecharon el celular del trabajador para mostrar la situación y hacer conocer sus reclamos.

En el video, uno de los presos sostiene que tienen acceso a estudios universitarios, pero cuestiona las condiciones en las que se encuentran alojados y asegura que no cuentan con lugar en una cárcel que les permita acceder a determinados beneficios.

“Somos presos con beneficio, tenemos escuelas a nivel universitario y no tenemos lugar en la cárcel de beneficio”, afirma el interno en la grabación.

A continuación, exige que se presenten un juez de ejecución federal, un juez de ejecución provincial y representantes de Derechos Humanos. Mientras realiza el reclamo, reconoce explícitamente que están llevando adelante una toma de rehén.

Las publicaciones también habrían permitido que la familia del penitenciario tomara conocimiento de lo que estaba ocurriendo. Según explicó Eduardo Orellana, director del Servicio Penitenciario, los captores habrían utilizado el teléfono del trabajador para comunicarse con sus familiares e incluso les habrían exigido dinero.

La familia del agente, que se encontraba en La Paz, decidió viajar a Mendoza tras enterarse de la situación.

Qué exigían los presos durante la toma de rehén

Entre los principales reclamos de los internos estaba el traslado a otros establecimientos penitenciarios. Según la información difundida durante la cobertura del caso, uno de ellos pedía ser trasladado a la cárcel de Almafuerte, mientras que el otro solicitaba su derivación a un establecimiento de Jujuy, provincia en la que tiene familiares.

En los videos también planteaban cuestionamientos relacionados con el acceso a determinados beneficios y a las condiciones para continuar sus estudios.

Sin embargo, Orellana fue contundente al referirse a las posibles consecuencias del episodio y descartó que las exigencias de los internos vayan a traducirse en beneficios.

El funcionario sostuvo que las personas privadas de libertad deben cumplir las condiciones establecidas por el sistema penitenciario y adelantó que los involucrados serán evaluados para determinar si corresponde incorporarlos al régimen de muy alto perfil.

Esta modalidad contempla las mayores medidas de seguridad del Servicio Penitenciario, con restricciones como la prohibición de visitas de contacto y el ingreso de determinados elementos. La evaluación inicial se extenderá durante 180 días y podría ampliarse a 360 si las autoridades lo consideran necesario.

Por ese video la familia chocó y la mamá y la tía del penitenciario fallecieron

Cuando el video se difundió en el Tik Tok del propio guardia, los familiares decidieron viajar de La Paz hasta la Ciudad de Mendoza, en medio del camino y con una fuerte tormenta, el auto de preventores que los trasladaba perdió el dominio y chocó contra un árbol.

Producto de ese choque murieron las familiares del guardia.

Cómo quedó el penitenciario después del cautiverio

Tras finalizar la toma de rehén, las autoridades pusieron el foco en el estado físico y emocional del trabajador, que además recibió la noticia del fallecimiento de su madre durante el dramático episodio.

“Emocionalmente es catastrófico”, describió Orellana al hablar de las consecuencias que podría dejarle lo sucedido.

El director del Servicio Penitenciario confirmó que el agente sería trasladado a la Clínica Francesa y que posteriormente recibiría asistencia del equipo de salud mental. También indicó que se realizaría una evaluación física completa para detectar posibles hematomas y otras lesiones, especialmente por las ataduras que habría sufrido durante el cautiverio.

Por el momento, las autoridades no brindaron mayores precisiones sobre las circunstancias en las que los internos lograron reducir al penitenciario ni sobre el inicio de la toma. La prioridad, según explicó Orellana, es acompañar al trabajador y evaluar las consecuencias del episodio.