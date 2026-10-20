Chile suspendió las clases en 10 comunas por el riesgo de aluviones y advierten por un verano extremadamente caluroso

El gobierno chileno activó un protocolo preventivo ante la llegada de nuevas precipitaciones intensas y estableció perímetros de seguridad en sectores de riesgo. Un meteorólogo explicó que el fenómeno está vinculado al calentamiento del Pacífico y anticipó temperaturas extremas para los próximos meses.

El gobierno de Chile suspendió las clases en 10 comunas de la Región Metropolitana y activó un protocolo de prevención ante el riesgo de nuevos aluviones e inundaciones. La medida se tomó frente al pronóstico de precipitaciones intensas y a la posibilidad de que se produzcan nuevos episodios de remoción en masa, como el registrado días atrás en el sector de San Carlos de Apoquindo, en Las Condes.

En este contexto, las autoridades definieron tres perímetros de seguridad en zonas consideradas vulnerables. El primero se encuentra en Las Condes, en el área afectada por el último aluvión, donde las condiciones meteorológicas podrían favorecer nuevos desplazamientos de tierra.

El segundo perímetro comprende los campamentos Vallehermoso y El Sueño de Todos, en la comuna de Puente Alto. El tercero se estableció en el sector Rivera del Río, en Talagante, donde aproximadamente 100 viviendas presentan una alta probabilidad de inundación.

Las medidas preventivas se adoptaron mientras la Región Metropolitana permanecía bajo alerta roja por el riesgo de remociones en masa.

Por qué las lluvias generan un riesgo mayor en Chile

El meteorólogo chileno Raúl Cordero explicó que las precipitaciones están relacionadas con un ciclón extratropical, un fenómeno que no resulta extraño para esta parte del mundo. Sin embargo, advirtió que lo preocupante es la frecuencia inusual con la que se vienen registrando lluvias intensas durante los últimos meses.

Según el especialista, el segundo semestre se encamina a convertirse en uno de los más lluviosos desde 1987. En las últimas semanas, las precipitaciones se concentraron en períodos cortos y en sectores específicos, lo que favoreció la ocurrencia de aluviones.

Cordero señaló que uno de los principales factores de riesgo es la presencia de una isoterma cero elevada. Cuando las precipitaciones caen en forma de lluvia en zonas cordilleranas, en lugar de hacerlo como nieve, aumenta la posibilidad de que se produzcan aluviones y desplazamientos de tierra.

El especialista también se refirió a lo ocurrido en San Carlos de Apoquindo, un sector habitado desde hace aproximadamente 50 años donde no se había registrado un episodio de esas características.

En ese sentido, advirtió que la combinación de precipitaciones intensas y condiciones meteorológicas particulares representa un desafío para Chile, un país cordillerano en el que gran parte de la población está expuesta a riesgos asociados con terremotos y aluviones.

El fenómeno de El Niño y el calentamiento del Pacífico

Cordero vinculó la situación meteorológica con las temperaturas excepcionalmente elevadas registradas en el Pacífico tropical, frente a las costas de Chile y Perú.

De acuerdo con su explicación, el calentamiento del océano favorece la presencia de grandes cantidades de humedad en la atmósfera, que bajo determinadas condiciones pueden desencadenar precipitaciones severas en períodos breves.

El meteorólogo comparó el escenario actual con el registrado durante el último episodio de El Niño de gran intensidad, en 2015, y sostuvo que las condiciones actuales son particularmente extremas.

Además, remarcó que las consecuencias no se limitan a Chile. Países como Perú y Ecuador también enfrentan episodios de precipitaciones extremas que han provocado numerosas víctimas fatales.

Cómo estará el tiempo durante el verano en Chile

De cara a los próximos meses, Cordero anticipó que las precipitaciones probablemente comenzarán a disminuir a medida que se acerque el verano, ya que la zona central de Chile suele atravesar una temporada particularmente seca.

Esto no descarta que puedan registrarse nuevos eventos de lluvias intensas, aunque el especialista espera que sean menos frecuentes que los observados durante las últimas semanas.

Sin embargo, advirtió que la disminución de las precipitaciones podría estar acompañada por temperaturas extraordinariamente elevadas.

Según explicó, la combinación del fenómeno de El Niño y el calentamiento global podría impulsar un verano especialmente caluroso, con enero y febrero como los meses de mayor preocupación.

El escenario también genera alertas por la actividad de los incendios forestales. Cordero señaló que las altas temperaturas previstas podrían favorecer una temporada de incendios particularmente intensa en la zona central de Chile.

De esta manera, mientras las autoridades refuerzan las medidas de prevención ante el riesgo de aluviones e inundaciones, el país también se prepara para afrontar los posibles efectos de un verano con temperaturas extremas.