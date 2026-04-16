Chile inicia vuelos de deportación de migrantes irregulares

El presidente José Antonio Kast confirmó la salida del primer vuelo con migrantes en situación irregular hacia Colombia y Ecuador. La medida se enmarca en su estrategia de seguridad fronteriza y genera debate sobre derechos humanos y política migratoria en la región.

José Antonio Kast, presidente de Chile, anunció el inicio de un programa de deportaciones aéreas de migrantes irregulares. El primer vuelo partió desde Santiago con entre 35 y 40 personas a bordo, con destino a Colombia y Ecuador, según estimaciones oficiales.

El mandatario calificó la medida como un “logro” de su primer mes de gestión y aseguró que se trata del comienzo de una serie de vuelos y traslados en buses que buscarán reducir la presencia de extranjeros sin papeles en el país. “Mañana despegará el primer vuelo de muchos, y buses, que irán sacando de manera continua a todos aquellos inmigrantes irregulares que no deben continuar en el país”, expresó Kast en cadena nacional.

La iniciativa forma parte del plan “escudo fronterizo”, que incluye la instalación de zanjas, muros, sistemas de vigilancia tecnológica y un despliegue conjunto de Ejército, Carabineros y Policía de Investigaciones en la macrozona norte. Según el presidente, estas medidas ya redujeron significativamente los ingresos irregulares en comparación con los últimos cinco años.

Kast argumentó que recibió un país con más de 300.000 extranjeros en situación irregular, algunos vinculados a redes de crimen organizado. En su discurso, insistió en que la política busca recuperar la seguridad y frenar niveles de violencia inéditos en Chile.

El anuncio generó debate en el Congreso y entre organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre el riesgo de vulnerar garantías básicas de las personas migrantes. La oposición cuestiona la falta de transparencia en las cifras y el impacto social de las expulsiones masivas.

En paralelo, el mandatario presentó su “megarreforma” económica, con más de 40 medidas tributarias y laborales, entre ellas la reducción gradual del impuesto de primera categoría del 27% al 23% y beneficios fiscales para inversiones de largo plazo. Kast pidió al Congreso aprobar el proyecto con urgencia, asegurando que “no es una agenda ideológica, sino una oportunidad para cambiar el rumbo del país”.