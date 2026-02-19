Chile: al menos tres muertos tras el vuelco y explosión de un camión que trasportaba gas

El accidente ocurrió esta mañana en la intersección de la Ruta 5 Norte con General Velásquez, en el límite de Renca y Quilicura, cuando el rodado volcó y provocó un incendio de gran magnitud que alcanzó a varios vehículos y dejó heridos de diversa consideración.

Un grave accidente sacudió la mañana de este jueves a la Región Metropolitana de Santiago, cuando un camión que transportaba gas licuado volcó en la intersección de la Ruta 5 Norte con General Velásquez, en el límite de las comunas de Renca y Quilicura. El siniestro provocó una explosión de gran magnitud que dejó al menos a tres personas fallecidas y varios heridos, además de un incendio que alcanzó a vehículos particulares.

De acuerdo con Carabineros de Chile, el conductor perdió el control del vehículo y, tras impactar contra las barreras de contención, se produjo el vuelco y la posterior detonación de la carga inflamable. “Se trata de una emergencia mayor, con víctimas fatales y heridos de diversa consideración. Nuestros equipos trabajan en el lugar para controlar el incendio y asistir a los afectados”, declaró el general Víctor Vielma, jefe de la zona norte de la policía.

El estallido generó alarma entre automovilistas y vecinos, quienes reportaron haber visto una “bola de fuego” expandirse rápidamente sobre la autopista. Bomberos de distintas compañías acudieron de inmediato para contener las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia instalaciones industriales cercanas.

El Ministerio del Interior de Chile confirmó que se desplegó un amplio operativo de emergencia, con personal de salud y equipos de rescate, y que se brindará apoyo a las familias de las víctimas. “Estamos trabajando para esclarecer las causas del accidente y garantizar que se tomen todas las medidas de seguridad necesarias”, señalaron desde la cartera.

La magnitud del incendio obligó a cortar el tránsito en la Ruta 5 Norte y generó complicaciones en el transporte público. Incluso un tren que circulaba por el sector se vio afectado por el calor y el humo, aunque no se registraron víctimas en esa unidad.

Especialistas en seguridad vial remarcaron que el transporte de sustancias inflamables requiere protocolos estrictos y que cualquier falla mecánica o humana puede derivar en consecuencias graves. “Este tipo de emergencias nos recuerda la necesidad de reforzar controles y capacitaciones para conductores de carga peligrosa”, explicó un vocero del Colegio de Ingenieros de Chile en declaraciones a medios locales.

La investigación continúa para determinar las responsabilidades y esclarecer si hubo fallas en el mantenimiento del vehículo o incumplimiento de normas de seguridad. Mientras tanto, la comunidad de Renca y Quilicura permanece conmocionada por un hecho que expuso la vulnerabilidad de las zonas urbanas frente a accidentes con materiales altamente peligrosos.