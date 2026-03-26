Caso Noelia Castillo: una vida atravesada por golpes extremos que la llevaron a pedir la eutanasia a los 25 años

La joven de Barcelona, víctima de una agresión sexual múltiple y con una lesión irreversible en la médula espinal, logró que la Justicia española y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos avalaran su pedido de acceder a la eutanasia, pese a la oposición de su familia.

Noelia Castillo Ramos, de 25 años, vive en Barcelona y desde 2022 enfrenta una realidad marcada por el dolor. Tras sufrir una agresión sexual múltiple, intentó quitarse la vida arrojándose desde un quinto piso. El impacto le provocó una lesión irreversible en la médula espinal, dejándola parapléjica y con un cuadro de dolor crónico que la obliga a depender de terceros para todas sus actividades.

En 2024 solicitó acceder a la prestación de ayuda para morir, contemplada en la Ley de Eutanasia de España, vigente desde junio de 2021. “Quiero irme ya en paz y dejar de sufrir”, declaró en una entrevista televisiva, dejando en claro que su decisión es firme y consciente.

El pedido generó un conflicto familiar. Su padre presentó recursos judiciales para frenar el procedimiento, incluso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), argumentando que debía preservarse la vida de su hija y que debía evaluarse su estado psicológico. Sin embargo, los tribunales rechazaron sus planteos y avalaron la autonomía de la joven. En contraste, su madre, Yolanda Ramos, la acompaña en este proceso y expresó públicamente: “Es muy duro, pero respeto su decisión. Ella no quiere seguir viviendo así”.

El Tribunal Constitucional de España y el TEDH confirmaron que la joven cumple con los requisitos legales: enfermedad grave, irreversible y sufrimiento intolerable sin posibilidad de alivio. El médico y bioeticista Diego Gracia, referente en debates sobre eutanasia, explicó que “la ley garantiza que la decisión sea autónoma, informada y supervisada por un comité médico independiente”. Por su parte, el jurista Carlos Fernández Sessarego señaló: “La experiencia española muestra que es posible regular la muerte digna con garantías jurídicas y médicas”.

En una entrevista con la cadena española Antena 3, Noelia fue contundente: “Nadie de mi familia está a favor, pero yo necesito que respeten mi voluntad. No quiero seguir sufriendo”. Sus palabras reflejan la firmeza de su decisión y el deseo de que se respete su autonomía.

El procedimiento está previsto para este jueves 26 de marzo a las 18:00 en España (14:00 en Argentina), y su caso se convirtió en un símbolo del debate sobre la autonomía personal, el derecho a decidir y la muerte digna, temas que seguirán generando discusión en todo el mundo.