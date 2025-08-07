Caos, violencia y descontrol en un show de Damas Gratis en Colombia: un muerto y decenas de heridos

La banda mítica de cumbia se iba a presentar en un estadio de Bogotá. Investigan un enfrentamiento entre barrabravas.

Lo que debía ser una noche de celebración terminó en caos y violencia. La mítica banda de cumbia villera argentina Damas Gratis, previsto para este miércoles en el Movistar Arena de Bogotá, Colombia, fue suspendido minutos antes de comenzar debido a una feroz pelea entre asistentes que dejó al menos una persona fallecida y cinco heridos con armas blancas.

Según reportes oficiales, los disturbios comenzaron en las inmediaciones del estadio y se extendieron al interior del recinto. Grupos identificados como barrabravas de equipos de fútbol locales protagonizaron enfrentamientos cuerpo a cuerpo, lanzaron objetos contundentes y generaron escenas de pánico entre el público.

La seguridad privada fue rápidamente desbordada, lo que obligó a la intervención de la Policía Nacional con unidades especializadas.

La legendaria Yasuri Yamilet se hizo presente en el concierto de la banda #damasgratis en el #movistararena y se armó el quilombo🤯🤦‍♂️ pic.twitter.com/wJU0fm7cZ5 — Kalle Rummenigge Fan  (@fan_kalle) August 7, 2025

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó el fallecimiento de una persona, presuntamente atropellada en medio del caos. “Este tipo de violencia no puede ser pasado por alto, ni aceptado como normal”, expresó en sus redes sociales. Además, informó que se convocará a una reunión de emergencia con los organizadores del evento, autoridades de seguridad y representantes del Movistar Arena para esclarecer responsabilidades.

La Policía Metropolitana detalló que cinco personas fueron heridas con armas cortopunzantes y trasladadas a centros asistenciales. También se evacuó completamente el estadio para garantizar la seguridad de los asistentes.

El mensaje de Pablo Lescano

El líder de Damas Gratis, Pablo Lescano, se mostró profundamente afectado por lo sucedido. “Chau Bogotá, Colombia. Me rompiste el corazón. Muy triste por todo lo sucedido”, escribió en una historia de Instagram, acompañada por mensajes de fanáticos colombianos que lamentaban el desenlace del evento.

Comunicado del Movistar Arena

La administración del Movistar Arena emitió un comunicado oficial lamentando los hechos y justificando la suspensión del espectáculo “por motivos de seguridad”. “Nuestra prioridad fue proteger a los asistentes y colaboradores, y permitir la intervención de las autoridades para recuperar el orden”, señalaron.