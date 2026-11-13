Caos en los aeropuertos de Estados Unidos: suspendieron las salidas de todos los vuelos por una falla en las comunicaciones

La Administración Federal de Aviación ordenó detener los despegues en todo el país por razones de seguridad. El problema afecta a los centros de control del tráfico aéreo y las autoridades investigan qué ocurrió. Los vuelos internacionales de llegada serán evaluados caso por caso.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) dispuso este viernes la suspensión de las salidas de todos los vuelos del país luego de detectar una falla en las comunicaciones que afecta a los centros regionales de control del tráfico aéreo. La medida fue tomada por “circunstancias extraordinarias y razones de seguridad” y se mantendrá vigente hasta nuevo aviso. La interrupción generó complicaciones en aeropuertos de todo el territorio estadounidense y dejó a miles de pasajeros a la espera de novedades sobre sus viajes.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, confirmó que el inconveniente está relacionado con las comunicaciones de todos los centros de control de rutas aéreas. Además, indicó que los técnicos de la FAA trabajan para determinar el origen de la falla.

“Proporcionaremos actualizaciones inmediatas cuando las tengamos”, comunicó el funcionario a través de sus redes sociales.

Qué pasa con los vuelos que ya estaban en el aire

La restricción alcanza a los aviones que permanecen en tierra y que tenían previsto despegar. En cambio, las aeronaves que ya estaban volando fueron contabilizadas y los equipos de control trabajan para guiarlas de manera segura.

En cuanto a los vuelos internacionales con destino a Estados Unidos, la FAA informó que serán gestionados caso por caso, por lo que no todos tendrán necesariamente el mismo tratamiento.

Antes de extender la medida a todo el país, la autoridad aeronáutica había dispuesto una interrupción de las operaciones en Chicago debido a los problemas de comunicación.

Qué dijeron las autoridades sobre un posible ataque

En una conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, aseguró que hasta el momento no existen indicios de que el episodio esté relacionado con un ataque deliberado contra Estados Unidos.

“Por ahora, solo se trata de una interrupción en las telecomunicaciones”, explicó el funcionario, quien también advirtió que el problema no se resolvería necesariamente en una hora.

Consultado sobre la posibilidad de un ciberataque o de un episodio comparable con los atentados del 11 de septiembre de 2001, Mullin pidió no sacar conclusiones antes de que avance la investigación.

“¿Sabemos aún qué lo causó? No. Vamos a investigarlo, pero no voy a hacer suposiciones”, sostuvo.

La interrupción es la segunda suspensión nacional de este tipo desde los atentados del 11 de septiembre de 2001. La anterior ocurrió en enero de 2023, cuando una falla en el sistema informático de notificaciones a los pilotos de la FAA obligó a detener temporalmente las salidas de vuelos en todo el país.