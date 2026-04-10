Artemis II: la videollamada más lejana de la historia marcó el regreso de la misión a la Luna

En plena misión Artemis II, un astronauta logró conectarse con su familia desde más de 350.000 kilómetros, protagonizando la videollamada más lejana de la historia y marcando un hito en la exploración espacial.

La misión Artemis II volvió a marcar un hito en la historia de la exploración espacial al concretar la videollamada más lejana de la Tierra, realizada a más de 350.000 kilómetros durante su recorrido por el entorno lunar. El protagonista de este hito fue el astronauta Reid Wiseman, quien logró comunicarse con su familia marcando un antes y un después en las comunicaciones en el espacio profundo.

Un momento histórico en la misión Artemis II

Mientras la nave Orión completaba su recorrido por el entorno lunar, la tripulación, integrada por Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, alcanzó un nuevo récord en conectividad.

La videollamada desde el espacio profundo no solo representó un avance técnico, sino también un hecho cargado de significado personal. Wiseman contactó a sus hijas.

Distance makes the heart grow fonder…it didn’t take 219,669 miles to remind me how much love I have for Ellie and Katey. They have been incredible supporters during this journey, and they now fully understand why it was important for me to go explore into the unknown. pic.twitter.com/RCNXvqMu9u — Reid Wiseman (@astro_reid) April 9, 2026

El logro fue posible gracias a un sistema innovador desarrollado por la NASA: el Orion Artemis II Optical Communications System (O2O), que utiliza comunicación láser para transmitir datos a gran velocidad.

Este sistema permite un ancho de banda de hasta 260 megabits por segundo, una capacidad clave para sostener comunicaciones en misiones de larga distancia.

Además, se utilizó la plataforma VSee, adaptada a entornos con alta latencia y bajo ancho de banda, características propias de la Deep Space Network. A pesar de la distancia, la comunicación logró ser fluida, con una demora cercana a un segundo, producto del recorrido de la señal en el espacio.

Out here playing with Earth-Moon gravity like it is a toy and seeing things that are beautiful beyond comprehension. pic.twitter.com/Q5JUn68j8L — Reid Wiseman (@astro_reid) April 9, 2026

Durante la misión, también se concretó otro avance significativo: la primera comunicación entre dos naves espaciales, conectando la cápsula Orión con la Estación Espacial Internacional.

Estos desarrollos son fundamentales para los planes de la NASA, que buscan establecer una presencia sostenida en la Luna y avanzar hacia futuras misiones tripuladas a Marte.