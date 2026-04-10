Artemis II: cúando será el regreso histórico de los astronautas que orbitaron la Luna

La cápsula Orión amerizará en el océano Pacífico con los cuatro astronautas a bordo, tras completar la primera misión tripulada en más de 50 años que logró orbitar la Luna. El operativo marca un paso decisivo hacia el futuro de la exploración espacial.

La misión Artemis II llega a su desenlace este viernes con un acontecimiento que quedará en la historia: el regreso de los cuatro astronautas que lograron orbitar la Luna, un desafío que no se intentaba desde el programa Apolo. El amerizaje está previsto para las 20:07 (hora argentina) en aguas del océano Pacífico, donde equipos de recuperación aguardan para asegurar la cápsula Orión.

El tramo final del viaje es considerado el más riesgoso. La nave deberá soportar temperaturas superiores a los 2.700 grados Celsius al atravesar la atmósfera terrestre, mientras desciende a velocidades cercanas a los 40.000 km/h. “Es el momento en que todo debe funcionar con precisión absoluta”, explicó Howard Hu, director del programa Orión en la NASA.

La tripulación, integrada por cuatro astronautas, alcanzó durante la misión más de 252.000 millas de distancia de la Tierra, un récord para vuelos tripulados. “No es solo un logro técnico, es un paso hacia el futuro de la humanidad en el espacio”, afirmó la comandante Reid Wiseman antes de iniciar el retorno.

El operativo de recuperación involucra a la Marina estadounidense y a equipos especializados de la NASA. La cápsula deberá desplegar sus paracaídas en secuencia perfecta para garantizar un descenso controlado. “Cada minuto después del contacto con el agua es crucial para la seguridad de la tripulación”, señaló el especialista en operaciones espaciales José Morales.

Más allá de la hazaña tecnológica, la misión tiene un fuerte valor simbólico. Es la primera vez en más de medio siglo que seres humanos orbitan la Luna, lo que abre camino a Artemis III, que buscará llevar astronautas a la superficie lunar. “Estamos ensayando el futuro. Cada maniobra de Artemis II es un ensayo general para volver a pisar la Luna”, destacó la administradora de la NASA, Pam Melroy.

A miles de kilómetros de casa, la seguridad fue prioridad 😎 Aquí puedes ver a los astronautas de @NASAArtemis II con sus gafas para eclipses, utilizadas para proteger sus ojos mientras experimentaban un eclipse solar el 6 de abril, durante su sobrevuelo. El Sol, la Luna y la… pic.twitter.com/tHYaxzsimY — NASA en español (@NASA_es) April 7, 2026



El amerizaje será transmitido en vivo por NASA TV y plataformas digitales, con cobertura minuto a minuto de medios internacionales y nacionales. En Argentina, el horario nocturno permitirá que miles de personas sigan el evento desde sus hogares, en lo que promete ser un espectáculo científico y mediático de gran impacto.

Con este cierre exitoso, Artemis II se consolida como un ensayo fundamental para la exploración lunar y, eventualmente, marciana. El regreso seguro de los astronautas no solo representa un triunfo tecnológico, sino también un mensaje de confianza en la capacidad humana de superar límites. Como resumió Wiseman: “Hoy volvemos con la certeza de que estamos listos para ir más lejos que nunca”

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