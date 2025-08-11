Zonda y una máxima de 23 grados: lo que tenés que saber de este lunes en Mendoza

El departamento de Contingencias Climáticas de la provincia informó que para este lunes habrá Zonda en precordillera y esto elevará la temperatura máxima a los 23 grados.

El departamento de Contingencias Climáticas de la provincia informó que este lunes subirá notablemente la temperatura y en parte se debe a que soplará con Zonda en la precordillera.

De esta manera, este lunes estará algo nublado con leve ascenso de la temperatura, zonda en precordillera y sur de Malargue. Inestable en cordillera

Máxima: 23°C | Mínima: 5°C

¿Dónde soplará viento Zonda?

En Mendoza habrá circulación de viento norte a sur en forma leve a partir de las 11:00 afectando zona Este, Norte, Sur y Gran Mendoza, persistiendo durante la tarde y parte de la noche. En la franja Este provincial podría extenderse hasta el Martes.

Viento Zonda leve desde las 09:00 en cordillera Sur, intensificándose desde el mediodía, afectando también sector Oeste del Valle de Uco y Sur de Malargüe. Se mantendría durante la noche y madrugada del Martes.

Además, estará seminublado en zona Sur durante la mañana, extendiéndose hacia Valle de Uco. A partir de las 17:00 disminución de la nubosidad. No se esperan precipitaciones.

Después de las 14:00 mejora en toda la alta montaña. No se esperan precipitaciones.

¿Cómo estará el martes 12/08?

El martes continúa viento Zonda en cordillera Sur, Valle de Uco y Malargüe, intensificándose desde el mediodía. En Malargüe, velocidades promedio de 40 km/h. entre las 13:00 y 19:00 con posibles ráfagas superiores. Probable extensión débil hacia Valle de Uspallata.

Ingreso de frente frío con viento sur (40 km/h) desde las 16:00 en zona Sur, alcanzando Valle de Uco cerca de las 18:00 y posteriormente zona Norte y Este.

Máxima: 23°C

Mínima: 6° C

¿Cómo estará el miércoles 13/08?

El miércoles estará algo frío con cielo cubierto en toda la provincia.

Probabilidad de precipitaciones matinales en zona Sur, Valle de Uco y Gran Mendoza.

Viento sur leve pero constante.

Máxima provincial no superaría los 12°C.