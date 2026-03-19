Zonda, sube la temperatura y tormentas: ¿qué pasa en tu departamento?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció varios fenómenos meteorológicos en la provincia. El viento caliente y las lluvias se harán presente.
Este jueves tiene un combo Meteorológico para la provincia. El Zonda se hará presente la precordillera y en Malargüe, esto generará efecto Zonda y elevará la temperatura en la provincia que llegará a los 31 grados. Además para la noche se esperan tormentas en el Este y Sur principalmente.
Viento Zonda: ¿qué dice la Alerta Amarilla?
Mendoza será afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 65 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas
El viento caliente se sentirá en precordillera y en Malargüe.
¿Qué dice la Alerta Amarilla por tormentas?
La Alerta Amarilla por tormentas señala que Mendoza será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o puntualmente severas.
Las mismas podrían estar acompañadas por actividad eléctrica frecuente, granizo, ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora y abundantes lluvias en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, que pueden ser superados de manera local.
Este fenómeno se sentirá en el Este y Sur de la provincia.
¿Cómo estará este jueves 19-03-2026?
Este jueves habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura, e inestable hacia la noche con tormentas, vientos leves del este. Zonda en Malargue. Desmejorando en cordillera con precipitaciones.
Máxima: 31°C | Mínima: 15°C
Viernes 20-03-2026
El viernes estará mayormente nublado y ventoso con lluvias y tormentas en la madrugada, descenso de la temperatura, vientos moderados a algo fuertes del sector sur. Precipitaciones en cordillera.
Máxima: 24°C | Mínima: 18°C
Sábado 21-03-2026
Parcialmente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Parcial nublado en cordillera.
Máxima: 21°C | Mínima: 14°C
Domingo 22-03-2026
Nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Inestable hacia la noche con tormentas. Precipitaciones en cordillera.
Máxima: 24°C | Mínima: 13°C
Lunes 23-03-2026
Mayormente nublado con lluvias y tormentas, descenso de la temperatura.
Máxima: 21°C | Mínima: 13°C