Zonda, sube la temperatura y tormentas: ¿qué pasa en tu departamento?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció varios fenómenos meteorológicos en la provincia. El viento caliente y las lluvias se harán presente.

Este jueves tiene un combo Meteorológico para la provincia. El Zonda se hará presente la precordillera y en Malargüe, esto generará efecto Zonda y elevará la temperatura en la provincia que llegará a los 31 grados. Además para la noche se esperan tormentas en el Este y Sur principalmente.

Viento Zonda: ¿qué dice la Alerta Amarilla?

Mendoza será afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 65 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas

El viento caliente se sentirá en precordillera y en Malargüe.

¿Qué dice la Alerta Amarilla por tormentas?

La Alerta Amarilla por tormentas señala que Mendoza será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o puntualmente severas.

Las mismas podrían estar acompañadas por actividad eléctrica frecuente, granizo, ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora y abundantes lluvias en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, que pueden ser superados de manera local.

Este fenómeno se sentirá en el Este y Sur de la provincia.

¿Cómo estará este jueves 19-03-2026?

Este jueves habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura, e inestable hacia la noche con tormentas, vientos leves del este. Zonda en Malargue. Desmejorando en cordillera con precipitaciones.

Máxima: 31°C | Mínima: 15°C

Viernes 20-03-2026

El viernes estará mayormente nublado y ventoso con lluvias y tormentas en la madrugada, descenso de la temperatura, vientos moderados a algo fuertes del sector sur. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 24°C | Mínima: 18°C

Sábado 21-03-2026

Parcialmente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 21°C | Mínima: 14°C

Domingo 22-03-2026

Nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Inestable hacia la noche con tormentas. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 24°C | Mínima: 13°C

Lunes 23-03-2026

Mayormente nublado con lluvias y tormentas, descenso de la temperatura.

Máxima: 21°C | Mínima: 13°C