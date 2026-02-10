Zonda en Mendoza: ya se siente en un departamento ¿cómo estará el resto de la provincia y que pasará en el Gran Mendoza?

El viento zonda comenzó a sentirse en el sur de Mendoza, con registros leves a moderados en Malargüe, mientras el Gran Mendoza espera una jornada muy calurosa, con temperaturas que rondarán los 35 grados y sin ráfagas significativas.
La Alerta Amarilla señala que el área cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora con ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora especialmente en los niveles más altos.
Por su parte, el área del llano bajo alerta el martes 10 será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h
Alerta Amarilla por Zonda: ¿dónde se produciría?
La Alerta Amarilla por Zonda se produciría en casi toda la provincia, especialmente en el Este, Sur y Valle de Uco.
El miércoles 11 los vientos rotarán al sector sur con intensidades similares
¿Cómo estará este martes 10-02-2026?
Este martes estará caluroso con poca nubosidad y ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste rotando al sudeste. Zonda en precordillera, sur del Valle de Uco y Malargue durante la tarde, Poco nuboso en cordillera.
Máxima: 36°C | Mínima: 19°C