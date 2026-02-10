Zonda en Mendoza: ya se siente en un departamento ¿cómo estará el resto de la provincia y que pasará en el Gran Mendoza?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por la probabilidad de viento Zonda en Mendoza, fenómeno que ya comenzó a manifestarse en el sur de la provincia, particularmente en el departamento de Malargüe.

Según explicó el meteorólogo Fernando Jara, el viento Zonda descendió en esa zona con intensidad leve a moderada, con ráfagas del noroeste de aproximadamente 24 kilómetros por hora. Al momento del reporte, la temperatura alcanzaba los 24,2 grados, con una humedad del 34%, un valor que aún no resulta extremo, pero que podría modificarse con el correr de las horas.

“El sistema ya está influyendo en el sur provincial y se espera que durante el transcurso del día, especialmente hacia la tarde, tenga una mayor incidencia en esa región”, señaló Jara. En este contexto, el SMN mantiene una alerta naranja para el sur mendocino, especialmente Malargüe, mientras que rige una alerta amarilla por vientos en el sudeste, aunque no asociada específicamente al viento Zonda.

En cuanto al resto de la provincia, por el momento no se registran descensos de viento Zonda ni en el este ni en el Valle de Uco. Sin embargo, la temperatura se mantiene elevada y continuará en ascenso. Para este martes se prevé una jornada con poca nubosidad, ambiente caluroso y una temperatura máxima cercana a los 35 grados en el Gran Mendoza.

El especialista aclaró que, si bien se sentirá el aumento de temperatura y la típica sensación de sequedad asociada al viento, no se esperan ráfagas significativas en el Gran Mendoza. “No veo posibilidades de que el Zonda descienda en esa zona. El fenómeno está más concentrado en el sur provincial”, remarcó.

Finalmente, Jara anticipó que hacia la noche y la madrugada del miércoles se producirá un marcado descenso de la temperatura, producto del ingreso de un frente frío. Para mañana se esperan máximas de entre 26 y 27 grados, marcando el fin del episodio de calor intenso.