Zonda en Mendoza: suspenden las clases solo en un departamento este miércoles 15 de octubre

La Dirección General de Escuelas confirmó que si bien hay pronóstico de Zonda en Mendoza, solo suspenderá el dictado de clases presenciales en el departamento de Malargüe. La medida rige para todos los niveles. En el resto de la provincia, se dicta con normalidad.

Debido a los pronósticos meteorológicos que confirman ráfagas de viento Zonda, y siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas (DGE) informó que para este miércoles 15 de octubre se determinó la suspensión de clases presenciales en el turno tarde en las escuelas de todos los niveles y modalidades ubicadas en Malargüe.

En el resto de la provincia el servicio educativo se brinda con total normalidad. En el departamento afectado, la actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.

¿Qué dice la Alerta Amarilla por Zonda?

La Alerta Amarilla por Zonda señala que la provincia será afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 30 y 45 kilómetros por hora con ráfagas que podrían alcanzar los 75 kilómetros por hora.

Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.

Por la noche viento frío del sur

El SMN señaló que el área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 55 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora.