Zonda en Mendoza: suspenden las clases del turno tarde en varios departamentos ¿cuáles?

La Dirección General de Escuelas (DGE) dispuso la suspensión de las clases presenciales durante el turno tarde de este miércoles 6 de mayo en distintos puntos de Mendoza, debido a los pronósticos que anticipan fuertes ráfagas de viento Zonda.

La medida se tomó siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil y alcanza a todos los niveles y modalidades educativas en:

Gran Mendoza: Ciudad, Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras, Maipú y Luján de Cuyo

Valle de Uco: Tunuyán, Tupungato y San Carlos

Lavalle

Malargüe

San Rafael.

En contraste, en la zona Este, San Martín, Junín, Rivadavia y La Pazy en General Alvear, el servicio educativo se desarrollará con total normalidad, ya que las condiciones meteorológicas no representan riesgo.

Desde la DGE indicaron que, en las zonas afectadas por la suspensión, las actividades escolares deberán continuar de forma virtual a través de la plataforma Escuela Digital Mendoza, con el objetivo de garantizar la continuidad pedagógica.