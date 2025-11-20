Zonda en Mendoza: suspenden las clases del turno tarde en tres departamentos este jueves 20 de noviembre

La medida rige para todos los niveles y modalidades en Malargüe, San Rafael y General Alvear. En el resto de la provincia, el servicio educativo se brinda con normalidad.

La Dirección General de Escuelas señaló que debido a los pronósticos meteorológicos que confirman ráfagas de viento Zonda, y siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, este jueves 20 de noviembre se determinó la suspensión de clases presenciales en el turno tarde en las escuelas de todos los niveles y modalidades ubicadas en Malargüe, San Rafael y General Alvear.

En el resto de la provincia el servicio educativo se brinda con total normalidad. En el departamento afectado, la actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.

¿Qué dice la Alerta Amarilla por viento Zonda?

La Alerta Amarilla señala que el área será afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 30 y 50 kilómetros por hora con ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.

Durante la mañana, se espera viento Zonda a partir de las 07:00, afectando toda la cordillera, especialmente la cordillera Sur. Desde las 08:00 alcanzará la zona de Malargüe y progresivamente el Sur del Valle de Uco, extendiéndose a todo el Valle de Uco en su parte Oeste y manteniéndose hasta aproximadamente las 20:00.

En forma simultánea, a partir de las 10:00 se registra ingreso de viento sur, con velocidades promedio de 50 kilómetros por hora, iniciando en el Sur provincial y alcanzando zona Norte y Este alrededor de las 13:00. Este viento del sur permanecerá activo hasta las 02:00 del viernes.

El fenómeno también afectará a las provincias vecinas de San Juan y San Luis desde el mediodía, extendiéndose de Sur a Norte con similar intensidad.

¿Cómo estará este jueves 20-11-2025?

Este jueves habrá nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Zonda en precordillera y Malargue. Tormentas hacia la noche. Inestable en cordillera con precipitaciones.

Máxima: 35°C | Mínima: 17°C