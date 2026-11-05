Zonda en Malargüe y mucho calor ¿cuánto sube la temperatura?

El pronóstico anticipa varios días con condiciones cambiantes en Mendoza. Después de una jornada con temperaturas cercanas a los 30°C, ingresará un frente frío que provocará lluvias, tormentas y un marcado descenso de la temperatura.

El tiempo en Mendoza tendrá varios cambios durante los próximos días. Según el pronóstico de Contingencias Climáticas, la provincia pasará de jornadas cálidas, con máximas de hasta 30°, a días más frescos, con lluvias y tormentas por el ingreso de frente frío.

El primer cambio importante llegará este viernes 6 de noviembre, cuando se espera un descenso de la temperatura, vientos del sector sur y lluvias en sectores de la provincia.

¿Cómo estará este jueves 5 de noviembre?

La jornada se presentará con poca nubosidad y ascenso de la temperatura. Habrá vientos moderados del noreste e inestabilidad hacia la noche. Además, se espera viento Zonda en Malargüe y precipitaciones en cordillera.

Máxima: 30°C.

Mínima: 12°C. Alerta por viento zonda Este jueves, Malargüe será afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

Viernes 6 de noviembre

Será un día mayormente nublado, con descenso de la temperatura y vientos algo fuertes del sector sur. Se esperan lluvias y tormentas, nevadas en cordillera e ingreso de un frente frío.

Máxima: 22°C.

Mínima: 13°C.

Sábado 7 de noviembre

La nubosidad irá disminuyendo y se registrará un ascenso de la temperatura. Habrá vientos moderados del sector sur y lluvias durante la mañana. En cordillera estará poco nuboso y mejorarán las condiciones meteorológicas.

Máxima: 21°C.

Mínima: 5°C.

Domingo 8 de noviembre

Se espera una jornada con poca nubosidad y ascenso de la temperatura. Los vientos serán moderados del noreste y las condiciones en cordillera se mantendrán con poca nubosidad.

Máxima: 26°C.

Mínima: 9°C.

Lunes 9 de noviembre

El comienzo de la semana tendrá poca nubosidad y temperaturas en ascenso. Se esperan vientos moderados del noreste, aunque las condiciones desmejorarán hacia la noche con tormentas. También habrá precipitaciones en cordillera.

Máxima: 30°C.

Mínima: 15°C.

Martes 10 de noviembre

El pronóstico anticipa otra jornada mayormente nublada, con lluvias y tormentas, descenso de la temperatura y vientos algo fuertes del sector sur. Además, se espera el ingreso de un nuevo frente frío.

Máxima: 22°C.

Mínima: 12°C.

¿Cuándo bajará la temperatura en Mendoza?

Los principales descensos térmicos se esperan para el viernes 6 y el martes 10 de noviembre, cuando las máximas rondarán los 22°C por el ingreso de frentes fríos.

Entre ambas jornadas habrá una recuperación de las temperaturas, especialmente el domingo y el lunes, cuando las máximas alcanzarán los 26°C y 30°C, respectivamente.