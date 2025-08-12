Zonda en el Sur y máxima superior a 20 grados

Zonda en el Sur y máxima superior a 20 grados

Contingencias Climáticas informó que se mantiene el tiempo con una máxima cercana a los 20 grados. Para mañana se espera que ingrese un frente frío.

Redacción ElNueve.com

Contingencias Climáticas de Mendoza informó que este martes continuará el tiempo templado con una máxima cercana a los 21 grados. En el sur provincial se mantiene la Alerta Amarilla por viento Zonda. Para mañana se espera que baje la temperatura.

¿Cómo estará este martes 12-08-2025?

Este martes estará algo nublado con ascenso de la temperatura. Precipitaciones en el sur provincial. Nevadas en cordillera.

Máxima: 21°C | Mínima: 6°C

Alerta Amarilla por Zonda

El Sur provincial podrá ser afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que podrían superar los 60 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.

Miércoles 13-08-2025

Mayormente nublado y ventoso con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Precipitaciones en el sur provincial durante la madrugada. Parcial nublado en cordillera. Ingreso de frente frío.

Máxima: 17°C | Mínima: 11°C

Jueves 14-08-2025

Algo nublado con poco cambio de la temperatura, vientos del sector sur rotando al noreste.

Máxima: 16°C | Mínima: 4°C

Viernes 15-08-2025

Mayormente nublado con descenso de la temperatura, vientos leves del sector sur.

Máxima: 14°C | Mínima: 2°C

Sábado 16-08-2025

Algo nublado con ascenso de la temperatura.

Máxima: 18°C | Mínima: 5°C