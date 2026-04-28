Zonda en el Sur de Mendoza: ¿qué pasa con la temperatura?

El fenómeno podría provocar ráfagas intensas, baja visibilidad y un aumento repentino de la temperatura en el sur provincial, en medio de una semana con variaciones térmicas.

El sur de Mendoza se encuentra bajo alerta amarilla por viento y por la posible ocurrencia de viento Zonda, un fenómeno que, además de ráfagas intensas, puede generar un aumento repentino de la temperatura en la región.

Según el pronóstico, en la zona cordillerana se esperan vientos del oeste con velocidades de entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h. En tanto, en el resto del área, el viento soplará del sudoeste con intensidades de entre 30 y 50 km/h y ráfagas de hasta 70 km/h.

A esto se suma la alerta por viento Zonda, que podría presentarse con velocidades de entre 30 y 45 km/h y ráfagas de hasta 65 km/h. Este fenómeno se caracteriza por provocar una disminución de la visibilidad, condiciones muy secas y, principalmente, un incremento marcado de la temperatura en pocas horas.

En ese contexto, el martes se presentará con nubosidad variable y ascenso de la temperatura, con una máxima de 18°C y una mínima de 5°C, aunque con heladas parciales durante la mañana. Para el miércoles, se prevé poca nubosidad y un leve aumento térmico, alcanzando los 20°C de máxima.

El jueves las condiciones se mantendrán estables, con poco cambio en la temperatura y una máxima de 19°C, mientras que el viernes volverá a registrarse un leve ascenso, con valores que llegarán a los 20°C.

Sin embargo, el fin de semana marcará un cambio: el sábado se espera un descenso de la temperatura, con una máxima de 14°C, en un contexto de cielo algo nublado.

De esta manera, el Zonda aparece como un factor clave en la dinámica térmica de estos días, impulsando subas momentáneas de temperatura en medio de condiciones ventosas que obligan a extremar precauciones.

Así estará el tiempo en Mendoza:

Así estará el tiempo en Mendoza:

Martes 28-04-2026 Nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Heladas parciales. Parcial nublado en cordillera. Máxima: 18°C | Mínima: 5°C

Miércoles 29-04-2026 Poca nubosidad con leve ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Precipitaciones en la cordillera del sur provincial. Máxima: 20°C | Mínima: 6°C

Jueves 30-04-2026 Tiempo bueno con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Máxima: 19°C | Mínima: 7°C

Viernes 01-05-2026 Tiempo bueno con leve ascenso de la temperatura, vientos leves del este. Máxima: 20°C | Mínima: 8°C