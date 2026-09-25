Zonas Frías: casi toda Mendoza pierde el descuento en el gas ¿cuánto te va a subir la factura?

La reforma aprobada por el Senado elimina el beneficio de Zonas Frías para 17 departamentos de Mendoza. Más de 400.000 hogares podrían afrontar aumentos de entre 41% y 105% en sus facturas de gas, según la categoría y el descuento que recibían.

El Senado convirtió en ley este jueves la reforma del régimen de Zonas Frías, una modificación que tendrá un fuerte impacto en las facturas de gas de los hogares mendocinos. Con el nuevo esquema, 17 de los 18 departamentos de Mendoza perderán el beneficio, mientras que Malargüe conservará el descuento, aunque bajo nuevas condiciones.

La medida alcanza a más de 3 millones de hogares en todo el país, entre ellos más de 400.000 mendocinos. Para quienes actualmente cuentan con un descuento del 30%, el incremento de la factura podría rondar el 41%, mientras que para los sectores que tenían una reducción del 50%, el aumento podría llegar hasta el 105%.

Qué pasa con el descuento de Zonas Frías

Hasta ahora, los hogares alcanzados por el régimen pagaban el gas con una reducción del 30% respecto de la tarifa plena. En el caso de los sectores considerados vulnerables, el descuento podía llegar al 50%.

Con la nueva ley, el beneficio queda concentrado principalmente en las zonas de frío más extremo, como la Patagonia, la Puna y Malargüe.

De esta manera, Mendoza vuelve a quedar, en gran medida, fuera del esquema ampliado que había comenzado a regir en 2021.

El régimen de Zonas Frías había sido creado originalmente en 2002 para la Patagonia, la Puna y Malargüe. En 2021 se amplió para incorporar a otras provincias y departamentos, entre ellos prácticamente todo el territorio mendocino. La nueva normativa vuelve a restringir el alcance del beneficio.

Cuánto pueden aumentar las facturas de gas

El impacto será diferente según el tipo de usuario y el descuento que recibía hasta ahora.

Los hogares que tenían una rebaja del 30% pasarán a pagar la tarifa plena. De acuerdo con las estimaciones difundidas sobre el nuevo esquema, esto representa un aumento cercano al 41% respecto del valor actual de la factura.

En tanto, quienes contaban con el 50% de descuento, por estar incluidos dentro de los sectores vulnerables, podrían afrontar un incremento mucho mayor. En esos casos, la boleta podría prácticamente duplicarse, con subas de hasta 105%.

Por eso, el efecto final dependerá de la categoría del usuario, el nivel de consumo y el período del año.

Cómo cambia el cálculo del subsidio

Uno de los principales cambios introducidos por la reforma está relacionado con la manera en que se calcula el beneficio.

Hasta ahora, el descuento de Zonas Frías se aplicaba sobre el total de la factura, incluido el cargo fijo. Con la nueva normativa, el subsidio se calculará únicamente sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) y dentro del límite de consumo subsidiado correspondiente a cada época del año.

En términos prácticos, el beneficio dejará de aplicarse sobre toda la boleta y pasará a cubrir solamente una parte del gas consumido.

Qué hogares mantienen el beneficio

La nueva normativa contempla algunas excepciones. Mantendrán el subsidio los hogares incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), los veteranos de Malvinas y las familias que tengan integrantes con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Además, quienes pierdan el beneficio de Zonas Frías podrán solicitar una reducción de la tarifa si cumplen con determinados requisitos de ingresos.

En particular, podrán acceder quienes acrediten ingresos de hasta tres canastas básicas para un hogar tipo 2, un monto que actualmente ronda los $4,8 millones.

Qué decidió el Senado

La reforma fue aprobada por el Senado con 38 votos afirmativos y 7 negativos, según la información consignada sobre la votación. El bloque peronista había abandonado el recinto para no aportar al quórum, pero el oficialismo consiguió reunirlo para avanzar con el proyecto.

Desde el Gobierno nacional justificaron la modificación como parte de un esquema destinado a reducir el déficit energético en $272 millones y ordenar las deudas acumuladas con Cammesa, la empresa que administra el mercado eléctrico mayorista.

La ley también prorrogó hasta 2045 el régimen de incentivos para las energías renovables y habilitó un mecanismo para regularizar las deudas de las distribuidoras eléctricas con Cammesa.

Con la reforma ya convertida en ley, miles de hogares mendocinos deberán afrontar facturas de gas más elevadas, mientras que Malargüe conservará un régimen diferencial por sus condiciones climáticas.