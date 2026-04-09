Zonal cuyano en San Martín: este fin de semana se disputa la segunda fecha

La competencia reunirá a las principales categorías del automovilismo regional en un fin de semana cargado de velocidad, con entradas accesibles y un cronograma que combina entrenamientos, clasificaciones y finales a puro espectáculo.

El rugir de motores vuelve a ser protagonista en la región con la llegada de la segunda fecha del campeonato del Zonal Cuyano, que se llevará a cabo los días 11 y 12 de abril en el emblemático Autódromo Ciudad de San Martín.

Bajo el nombre de “Gran Premio Subsecretaría de Deportes”, este evento de primer nivel promete dos jornadas de pura adrenalina y competitividad, consolidándose como una de las citas imprescindibles para los amantes del automovilismo regional.

El sábado se centrará en las verificaciones técnicas, entrenamientos oficiales y las decisivas tandas de clasificación para la Clase 2, Clase 3 y el TC Cuyano, culminando con las intensas carreras Sprint que definirán las posiciones de vanguardia.

El domingo, tras la apertura del predio a las 08:00 y el acto protocolar del mediodía, se vivirán las Grandes Finales, donde cada categoría disputará 15 vueltas —o un máximo de 30 minutos— de competencia al límite para determinar a los nuevos ganadores del podio en el asfalto sanmartiniano.

Los precios del Zonal Cuyano

La organización, a cargo de la Asociación Volante del Este (AVE), fijó valores promocionales en las entradas que cubren ambos días de actividad:

El ingreso General tiene un costo de $10.000

El acceso a la zona de Boxes se sitúa en $15.000

Los mismos valores para el servicio de estacionamiento.

Las entradas se compran en el autódromo este próximo fin de semana.