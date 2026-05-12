Zaid romero el mendocino preseleccionado por Lionel Scaloni

El defensor nacido en Las Heras integra la lista preliminar de 55 futbolistas que presentó la Selección argentina de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Actualmente juega en el Getafe de España y atraviesa el mejor momento de su carrera.

La ilusión mundialista también tiene acento mendocino. La Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer este lunes la lista preliminar de 55 futbolistas elegidos por el entrenador Lionel Scaloni para comenzar a definir el plantel que disputará el Mundial 2026, y entre los nombres apareció el del defensor mendocino Zaid Romero.

El jugador nacido en Las Heras es el único representante de Mendoza en esta primera convocatoria ampliada y llega respaldado por un gran presente en el fútbol español, donde se consolidó como una de las figuras del Getafe CF.

Quién es Zaid Romero, el defensor mendocino que llamó Scaloni

Zaid Romero nació el 15 de diciembre de 1999 en Las Heras y comenzó su camino en el fútbol en las inferiores de Huracán Las Heras. Más tarde pasó por las divisiones juveniles de Godoy Cruz Antonio Tomba, donde debutó oficialmente en Primera División.

Tras sus primeros pasos en Mendoza, continuó su carrera en Villa Dálmine, experiencia que le permitió ganar rodaje y comenzar a construir un recorrido que luego lo llevaría al exterior.

En 2022 vistió la camiseta de Liga Deportiva Universitaria de Quito y disputó competencias internacionales como la Copa Libertadores. Posteriormente regresó al país para jugar en Estudiantes de La Plata, donde logró conquistar la Copa Argentina y la Copa de la Liga.

Su rendimiento despertó el interés europeo y fue transferido al Club Brugge por una cifra cercana a los 10 millones de dólares. Luego recaló en el Getafe, club en el que actualmente atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera deportiva.

El defensor mendocino se ganó rápidamente un lugar en el Getafe CF y hoy es considerado una pieza importante dentro del equipo que pelea por ingresar a competencias internacionales en La Liga.

Su desempeño en una de las ligas más competitivas del mundo fue seguido de cerca por el cuerpo técnico de Lionel Scaloni, que decidió incluirlo en esta prelista de cara a la Copa del Mundo.

El zaguero central tiene la difícil tarea de enfrentar cada fin de semana a algunos de los delanteros más importantes del fútbol europeo, experiencia que le permitió crecer futbolística y mentalmente.

La ilusión mendocina de llegar al Mundial 2026

La convocatoria preliminar representa un paso clave para el futbolista lasherino, aunque todavía deberá esperar la lista definitiva de 26 jugadores que la Selección argentina dará a conocer el próximo 30 de mayo.

En Mendoza, la noticia despertó entusiasmo y rápidamente muchos recordaron el antecedente de Enzo Pérez, quien también apareció inicialmente en una lista ampliada antes del Mundial de Brasil 2014 y terminó convirtiéndose en una de las figuras del seleccionado argentino en aquella histórica campaña.

Ahora, el sueño de Zaid Romero es seguir ese mismo camino y transformarse en el próximo mendocino en vestir la camiseta albiceleste en una Copa del Mundo.