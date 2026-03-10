YPF volvió a aumentar los precios de los combustibles: a cuánto se fue el litro de nafta

En medio de la incertidumbre por la evolución del precio de los combustibles en Argentina, la empresa YPF volvió a ajustar sus valores en las estaciones de servicio. En Mendoza, el incremento comenzó a reflejarse en los surtidores durante las últimas horas. Según el tablero de precios de la petrolera, el litro de nafta súper pasó de $1.727 el sábado a $1.750 este martes. La nafta Infinia también registró una suba similar, mientras que las versiones diésel y el GNC se mantuvieron sin cambios por el momento.

Cuánto aumentó la nafta en las últimas horas

De acuerdo con los registros recientes, los combustibles de YPF acumulan más de $50 de aumento en menos de 48 horas. El incremento más visible se dio entre el lunes y el martes, cuando el precio de la nafta súper subió más de $20 por litro, lo que generó nuevas quejas entre los conductores. Aunque algunos usuarios señalaron que la suba fue menor en comparación con otros aumentos recientes, muchos advierten que llenar el tanque se vuelve cada vez más costoso.

Qué dijo YPF sobre los aumentos

Días atrás, el CEO de YPF, Horacio Marín, había señalado que la compañía buscaría evitar aumentos bruscos y que los ajustes en los precios se realizarían de forma gradual, siguiendo la evolución del precio internacional del petróleo.

En ese contexto, el directivo aseguró que no habría “cimbronazos” en los combustibles, sino que los valores se irían acomodando según el comportamiento del mercado.

Sin embargo, los movimientos recientes en los surtidores muestran que los precios siguen registrando incrementos, aunque en algunos casos de forma escalonada.

Uno de los factores que impacta directamente en el precio de la nafta es el valor del barril de petróleo a nivel internacional. En los últimos días, el crudo llegó a tocar los 120 dólares, aunque luego cerró cerca de los 90 dólares por barril, generando volatilidad en el mercado energético.

Además, el escenario internacional sigue marcado por tensiones geopolíticas y conflictos en Medio Oriente, lo que podría seguir influyendo en el valor del petróleo y, en consecuencia, en los precios de los combustibles en Argentina.

Mientras tanto, en Mendoza, los automovilistas aseguran que el aumento ya se siente en el bolsillo. Con cada ajuste en los surtidores, cargar combustible o llenar el tanque del vehículo se vuelve cada vez más caro, lo que genera preocupación en un contexto de inflación y aumento del costo de vida.

Por ahora, resta ver si los combustibles seguirán aumentando en los próximos días, en función de la evolución del mercado internacional del petróleo y de la política de precios que aplique YPF.