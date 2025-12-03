Ya llega el verano y nos vamos al club: ¿cuánto cuesta la temporada de pileta?

Entre promociones familiares, abonos anticipados y opciones municipales más accesibles, los clubes mendocinos ya definieron sus tarifas para la temporada estival. Una guía de precios y direcciones para quienes buscan disfrutar del agua sin salir de la provincia.

Con diciembre en marcha, Mendoza se prepara para recibir jornadas de calor intenso y largas tardes al aire libre. Mientras algunos residentes organizan viajes a la costa o destinos internacionales, otros encuentran en las piletas de los clubes locales una alternativa cercana y económica para pasar el verano. La propuesta se consolida como un plan de descanso y recreación que combina deporte, encuentro social y ahorro.

Los clubes de la provincia ya publicaron sus tarifas para la temporada de pileta 2025-2026, que se extiende desde mediados de noviembre hasta marzo. Los valores varían según la institución y los beneficios familiares, pero en promedio rondan entre los $135.000 y $180.000 por persona. La inscripción anticipada y los abonos grupales son las claves para acceder a precios más convenientes.

El Club Alemán de Mendoza, con sede en José María Gutiérrez 2588, Dorrego, Guaymallén, ofrece la temporada completa a $180.000 por socio individual. Para quienes se inscriben en grupo familiar, los valores descienden: dos socios pagan $155.000 cada uno, tres socios $145.000, y cuatro socios $135.000.

En el tradicional Club Mendoza de Regatas, cuya sede central se encuentra en el Parque General San Martín (Av. Las Palmeras S/N, Ciudad de Mendoza), los abonos rondan los $150.000 por persona, con beneficios especiales para familias numerosas. Su ubicación frente al lago lo convierte en un punto estratégico para quienes buscan combinar pileta con actividades recreativas al aire libre.

El Golf Club Andino, también dentro del Parque San Martín, sobre la Av. de Circunvalación del Lago, se suma con tarifas competitivas y un entorno natural privilegiado. Allí, la temporada se ubica en torno a los $140.000 por persona, con descuentos progresivos para grupos familiares. Su atractivo principal es el paisaje de montaña y la tranquilidad de la zona.

Para quienes priorizan el ahorro, las piletas municipales de Godoy Cruz, Guaymallén y Las Heras ofrecen abonos más accesibles, con tarifas que oscilan entre los $50.000 y $70.000 por persona para toda la temporada. Estas propuestas se consolidan como la elección preferida de familias que buscan disfrutar del verano sin comprometer el presupuesto.

En definitiva, la oferta de piletas en Mendoza se presenta como una alternativa versátil: desde clubes privados con servicios completos hasta opciones municipales más económicas. Con precios que se adaptan a distintos bolsillos, la provincia ofrece un abanico de posibilidades para quienes deciden que sus vacaciones se vivan cerca de casa, bajo el sol mendocino y con el agua como protagonista.