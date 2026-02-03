Vuelven las tormentas a Mendoza: ¿a qué zona?

El Servicio Meteorológico Nacional publicó otra Alerta Amarilla por tormentas en la provincia. Esta vez se registraría en la zona Este.

Este martes amaneció ventoso y con una Alerta Amarilla por tormentas del Servicio Meteorológico Nacional. Esta vez es por tormentas que afectarían la zona Este de la provincia aunque Defensa Civil señaló que se podrían trasladar al Sur de Mendoza.

La Alerta Amarilla señala que el área será afectada por tormentas aisladas fuertes a localmente severas.

Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm.

¿Cómo estará este martes?

Nubosidad variable con poco cambio de la temperatura y tormentas aisladas en la noche, vientos algo fuertes del sector sur. Inestable en cordillera.

Máxima: 32°C | Mínima: 22°C

Miércoles | 04-02-2026

Caluroso e inestable con nubosidad variable, vientos leves del sudeste. Tormentas afectando el sur provincial durante la tarde. Inestable en cordillera.

Máxima: 32°C | Mínima: 20°C

Jueves | 05-02-2026

Parcialmente nublado con descenso de la temperatura y tormentas aisladas, vientos leves del sudeste. Inestable en cordillera.

Máxima: 29°C | Mínima: 19°C

Viernes | 06-02-2026

Tiempo bueno con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 29°C | Mínima: 18°C

Sábado | 07-02-2026

Caluroso con poca nubosidad, vientos moderados del sudeste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 35°C | Mínima: 17°C

Domingo | 08-02-2026

Caluroso con nubosidad variable y tormentas aisladas, vientos moderados del sudeste.

Máxima: 36°C | Mínima: 22°C