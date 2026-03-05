Vuelven las tormentas a Mendoza: a qué hora se esperan lluvias este jueves y cómo seguirá el tiempo

La inestabilidad meteorológica regresa a Mendoza este jueves con cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvias aisladas en distintas zonas de la provincia. El pronóstico indica que las precipitaciones podrían registrarse desde la mañana, aunque la actividad se intensificaría durante la tarde y la noche, principalmente en el Gran Mendoza, Valle de Uco y zona Este.

A qué hora vuelven las lluvias este jueves en Mendoza

Los especialistas anticipan que cerca de las 13 podría registrarse una mejora temporaria en las condiciones del tiempo, con una disminución de la actividad. Sin embargo, la inestabilidad volverá a fortalecerse desde las 16, cuando la convección atmosférica comience a reactivarse en el oeste del Valle de Uco y en el sector oeste del Gran Mendoza.

También se prevén lluvias aisladas en el noroeste del Gran Mendoza, aunque los pronósticos coinciden en que no se esperan tormentas fuertes ni caída de granizo para esta jornada. En ese sentido, se trataría de un evento de baja intensidad pero extendido en varias zonas del territorio provincial.

Desde Defensa Civil indicaron que pasadas las 19 se comenzaron a registrar lluvias en:

Lluvias moderadas a intensas en La Consulta, Altamira, Vista Flores, en Dique Río Las Tunas.

Lluvias moderadas al oeste de Jocoli, norte de Uspallata.

Lluvias débiles en el oeste de Ciudad Mendoza.

Qué dice el radar de Contingencias climáticas

Esto muestra el radar de Contingencias Climáticas con las celdas generándose en la provincia este sábado por la noche donde se puede ver zonas del Valle de Uco y el Gran Mendoza con precipitaciones.

Pronóstico para el viernes

Para el viernes continuará la nubosidad y la probabilidad de precipitaciones aisladas. Se espera que el día comience seminublado en el Valle de Uco, con posibles lluvias débiles en el oeste provincial desde el mediodía.

Durante la tarde se prevé una brisa del este, especialmente en la zona Este y el Sur provincial, mientras que hacia la noche podrían mantenerse precipitaciones débiles en sectores del oeste del Gran Mendoza. Las temperaturas se mantendrán similares: mínimas entre 14°C y 17°C, y máximas cercanas a los 26°C.

Alerta por tormentas para el sábado en la noche

El sábado podría registrarse el episodio de mayor inestabilidad del fin de semana. Desde temprano se espera desarrollo de convección en el oeste provincial y el Gran Mendoza, con lloviznas matinales.

Hacia las 15 las condiciones inestables se extenderían al Valle de Uco, mientras que las precipitaciones más intensas comenzarían alrededor de las 20 en zonas del oeste del Gran Mendoza, especialmente en Potrerillos y Luján.

Posteriormente, las tormentas podrían avanzar hacia el Valle de Uco y Malargüe, y desde las 22 aumentarían las precipitaciones en el Gran Mendoza, la precordillera sur y la zona Este. En ese contexto no se descarta la caída de granizo en algunos sectores.