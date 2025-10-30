Vuelve el viento Zonda a la provincia: cuándo y en qué sectores

El tiempo cambiante de Mendoza tiene otro capítulo para concluir la semana y uno más para recibir noviembre. Este jueves 30 de octubre se presenta con condiciones de buen tiempo en toda la provincia de Mendoza, acompañadas por un ascenso de la temperatura y vientos leves del sudeste. En general, se espera una jornada despejada y templada, ideal para actividades al aire libre.

Durante la mañana, el cielo estará seminublado en la zona Sur, aunque se irá despejando hacia media mañana, manteniéndose soleado durante todo el día en el llano y la Alta Montaña.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 2 °C en Malargüe y el Valle de Uco y los 7 °C en el Norte y el Este provincial, mientras que la máxima promedio rondará los 26 °C.

¿Cuándo llega el viento Zonda?

Sin embargo, el pronóstico anticipa un cambio importante para el viernes 31 de octubre, cuando se espera la llegada del viento Zonda en toda la precordillera, Malargüe y el Valle de Uspallata. Además, entre las 17:00 y las 18:00 horas podrían desarrollarse tormentas de variada intensidad en el Sur provincial, extendiéndose hacia el Valle de Uco, Gran Mendoza y zona Este durante la noche, con posible caída de granizo.

El viernes tendrá nubosidad variable y temperaturas en ascenso, con máximas cercanas a los 30 °C, aunque hacia la noche el viento rotará al sector sur, provocando un descenso térmico y nevadas en cordillera.

¿Cómo estarán los primeros días de noviembre?

El panorama para los próximos días será cambiante: