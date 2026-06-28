Vuelve el frío a Mendoza: este domingo baja la temperatura ¿cuándo llega un frente polar?

La máxima será de apenas 13°C y las mínimas rozarán los 0°C. Esta semana podría ingresar un frente polar que dejaría temperaturas bajo cero e incluso probabilidades de agua nieve en algunos sectores de la provincia.

Tras varios días con condiciones más estables, el frío volverá a sentirse con fuerza en Mendoza. Para este domingo 28 de junio, el pronóstico anticipa un descenso de la temperatura, con una máxima de 13°C y una mínima que oscilará entre 0°C y 1°C en gran parte del territorio provincial. Además, los especialistas advierten que durante la próxima semana ingresará un frente polar que provocará que las temperaturas oscilen por debajo de los 0°C.

Cómo estará el tiempo este domingo en Mendoza

La Dirección de Contingencias Climáticas informó que la jornada se presentará con poca nubosidad, vientos leves del sector norte durante la tarde y un descenso generalizado de la temperatura.

El domingo comenzará con cielo parcialmente nublado, especialmente en el sur provincial, aunque hacia media mañana predominarán las condiciones despejadas en la mayor parte de Mendoza. Sin embargo, hacia la noche volverá a aumentar la nubosidad sobre el sur.

En cuanto al viento, se espera una brisa leve del norte entre las 13 y las 20 que afectará a toda la provincia. Se espera una máxima de 13°C. y una mínima de 1°C.

Llega un frente polar a Mendoza: cuándo comenzará el fuerte descenso de temperatura

El inicio de la semana marcará el comienzo de un cambio importante en las condiciones meteorológicas.

Según las proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional, entre el martes y el miércoles ingresará un frente polar que provocará un descenso aún más marcado de la temperatura y dejará mínimas bajo cero en distintos puntos de Mendoza.

Además, no se descarta la posibilidad de agua nieve en algunos sectores si las condiciones atmosféricas terminan siendo favorables.

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Pronóstico para el lunes: continúa el frío

Para el lunes 29 de junio, el pronóstico indica que persistirá el ambiente frío. La circulación del viento será leve, con dirección sur-norte entre las 7 y las 18, principalmente en las zonas Sur, Norte y Este de la provincia. El pronóstico anticipa heladas matinales y descenso de la temperatura.