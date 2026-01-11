Vuelve el calor sofocante con máximas que superan los 30°

No se descartan tormentas hacia la noche en el sur provincial

Este domingo , Mendoza vivirá una jornada marcada por el calor extremo. La Dirección de Contingencias Climáticas anticipa que la temperatura máxima podría trepar hasta los 37 grados, con una mínima de 21°C y la posibilidad de tormentas aisladas hacia la noche en el sur provincial.

Las condiciones generales muestran una humedad del 64%, viento calmo y una visibilidad de 15 kilómetros. En la zona de cordillera, se esperan vientos moderados del noreste y nubosidad variable, lo que podría modificar el panorama hacia la tarde y la noche.

Los especialistas recomiendan extremar cuidados durante las horas de mayor temperatura, evitando la exposición prolongada al sol y manteniendo una adecuada hidratación, especialmente en niños y adultos mayores.