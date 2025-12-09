Vuelve el calor pero ¿habrá tormentas este martes?

La provincia atraviesa una jornada marcada por el ascenso de las temperaturas y un cielo que no termina de definirse. En la cordillera se anticipan precipitaciones que podrían alterar la rutina de quienes transiten por la alta montaña.

Este martes 9 de diciembre, Mendoza experimenta un marcado ascenso de la temperatura, con una máxima prevista de 34°C y una mínima de 17°C, en el marco de una jornada que se presenta algo nublada y con condiciones de inestabilidad hacia el final del día. El regreso del calor se combina con la probabilidad de tormentas aisladas que podrían afectar a varias zonas del territorio provincial.

Por el momento el pronóstico indica para esta tarde noche probabilidad de tormentas en la zona baja de Malargüe, así como en San Rafael, General Alvear, Valle de Uco, el este de Las Heras y la región Este provincial. El parte aclara que no se descarta la caída de granizo, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente en áreas rurales y de tránsito frecuente.

Durante la mañana, el cielo se mantendrá mayormente nublado, con temperaturas templadas que irán en aumento hacia el mediodía. La sensación térmica podría superar los 34°C en zonas urbanas, debido a la baja humedad y la escasa circulación de aire. Este escenario favorece la formación de núcleos convectivos que podrían derivar en precipitaciones localizadas durante la tarde y noche.

El pronóstico también advierte sobre precipitaciones en cordillera, lo que podría impactar en rutas de alta montaña y pasos internacionales. Se recomienda a quienes transiten por estos sectores consultar el estado de caminos y evitar desplazamientos innecesarios en caso de tormentas. Las condiciones meteorológicas podrían variar rápidamente, por lo que se sugiere mantenerse informado a través de canales oficiales.

En el centro y sur provincial, el ingreso de humedad y el calentamiento diurno generan un ambiente propicio para el desarrollo de tormentas aisladas, algunas de las cuales podrían presentar actividad eléctrica, ráfagas de viento y caída de agua en cortos períodos. Aunque no se trata de un fenómeno generalizado, la dispersión geográfica obliga a extremar la atención en zonas vulnerables.

La Dirección de Defensa Civil y el Servicio Meteorológico Nacional mantienen alerta amarilla para gran parte del territorio mendocino, especialmente en áreas del Gran Mendoza y el sur provincial, donde se prevé mayor impacto de las tormentas hacia la noche.