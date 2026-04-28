En el Día del Trabajador ganate una escapada al Valle de Uco y relajate con tu familia en un lujoso hotel

Como sabemos que fue año dificil, El 9 Televida tiene una opción para que te relajes y puedas disfrutar en familia una escapada al Valle de Uco. Completá el formulario y participá.

Se viene el Día del Trabajador y El 9 Televida tiene la mejor opción para que disfrutés del día con una escapada al Valle de Uco y para que el relax sea total, será en un lujoso hotel ubicado en una de los lugares más lindos de Mendoza.

Esta escapadita cuenta con pensión completa, desayuno, almuerzo y cena, que además tiene como condimento extra una vista panorámica de la Coordillera de Los Andes.

La propuesta busca reconocer a quienes día a día ponen el hombro desde distintos ámbitos, celebrando el esfuerzo con un premio pensado para desconectar y disfrutar. El Valle de Uco, con sus paisajes imponentes y su tranquilidad característica, se convierte en el escenario ideal para vivir una experiencia distinta en una fecha tan especial como el Día del Trabajador.

Por qué te lo merecés y también tu familia, participá de este espectacular sorteo y viví una experiencia única.

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Completá el formulario y participá de esta escapadita:

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