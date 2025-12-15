Vuelve el calor a Mendoza: ¿cuándo llegará la máxima a 35 grados?

Contingencias Climáticas anunció que subirá considerablemente la temperatura para situarse a mediados de semana en valores cercanos a los 35 grados.

El departamento de Contingencias Climáticas anunció que está semana comenzará a subir la temperatura para situarse en valores cercanos a los 35 grados. Además, se esperan lluvias para mediados de semana en gran parte del territorio.

¿Cómo estará este lunes 15-12-2025?

Este lunes habrá tiempo bueno con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 30°C | Mínima: 12°C

¿Qué pasa este martes 16-12-2025?

Este martes habrá tiempo bueno con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 32°C | Mínima: 14°C

Miércoles 17-12-2025

El miércoles estará caluroso y algo nublado, vientos moderados del este. Inestable el sur provincial hacia la noche. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 35°C | Mínima: 18°C

Jueves 18-12-2025

El jueves estará caluroso y algo nublado con leve descenso de la temperatura, inestable hacia la noche, vientos moderados del sector sur rotando al noreste. Tormentas en el sur provincial. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 33°C | Mínima: 21°C

Viernes 19-12-2025

El viernes estará parcialmente nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur, tormentas hacia la noche. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 36°C | Mínima: 20°C

Sábado 20-12-2025

El sábado estará caluroso con nubosidad variable, vientos moderados del sector sur.

Máxima: 35°C | Mínima: 21°C